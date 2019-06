LG U+ choisit iBwave comme outil d'excellence pour la conception du premier stade 5G d'Asie

MONTRÉAL, 20 juin 2019 /PRNewswire/ -- iBwave Solutions est ravi d'annoncer que sa solution logicielle a été retenue par LG U+ pour réaliser la conception du premier stade 5G d'Asie. Premier fournisseur de communication innovante sans fil pour le grand public, LG U+ a choisi iBwave pour l'aider à réaliser cette conception 5G.

LG U+ et iBwave ont travaillé en étroite collaboration l'année passée. Grâce à la solution 5G Design Enterprise d'iBwave, LG U+ a pu considérablement améliorer la qualité de sa conception tout en réduisant les coûts et le temps nécessaire à la réalisation de conceptions sans fil intra-muros.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec LG U+ pour ouvrir la voie de la 5G en Corée du Sud », a déclaré Claude Echahamian, PDG d'iBwave. « En tant que chef de file des services de télécommunications de pointe, LG U+ occupe une place de choix pour montrer la voie d'un avenir connecté avec la 5G. C'est la prochaine étape dans le domaine de la technologie sans fil et nous nous réjouissons d'y apporter notre pierre et de créer un précédent révolutionnaire pour une intégration harmonieuse de la 5G. »

iBwave recourt à des innovations uniques telles que la modélisation 3D, des moteurs de couverture, d'interférence et de débit ainsi que la visualisation des indicateurs de performance clés pour garantir une conception appropriée quelle que soit la taille des sites – autant de caractéristiques essentielles pour optimiser le stade en l'équipant de la 5G.

« Au moment de choisir la solution logicielle qui nous aiderait dans la conception d'un réseau 5G, iBwave a été la réponse évidente. Grâce à sa vaste expérience dans le secteur, combinée à son logiciel novateur, l'entreprise était le partenaire idéal pour LG U+ », a indiqué Daehyun Kwon, spécialiste chez LG U+ NW Development Group.

En 2019, la collaboration entre iBwave et LG U+ sera encore renforcée, en prévision de l'intégration des solutions Unity et Mobile Note d'iBwave dans l'écosystème de conception sans fil intérieure.

« Nous sommes ravis de participer à l'avènement d'une nouvelle ère de connectivité sans fil en Corée du Sud. La 5G se trouvant à notre porte, il est primordial de commencer à concevoir l'infrastructure ad hoc dès aujourd'hui, afin de pouvoir répondre à la demande croissante de demain en matière d'accès sans fil haut débit », a ajouté M. Kwon.

Pour en savoir plus sur la manière dont la suite iBwave peut vous aider à concevoir des réseaux économiques, rendez-vous sur ibwave.com/products-solutions.

À propos de LG U+

LG U+ a contribué à transformer la vie de ses clients dès sa création, le 11 juillet 1996. Dédiée au développement de services de télécommunications, d'Internet haut débit, de VoIP et d'IPTV ainsi que d'autres services de données, la société est la première au monde à établir un réseau LTE offrant des services très haut débit d'excellente qualité à l'échelle nationale. Poursuivant ses avancées à l'ère de la 5G et de l'Internet des objets, LG U+ s'attache à créer des normes de services toujours plus élevées pour garantir la satisfaction de ses clients.

À propos d'iBwave

iBwave Solutions, norme en matière de planification de réseaux intérieurs convergents, est le moteur d'une expérience intra-muros sans fil et filaire exceptionnelle, permettant à des milliards d'utilisateurs et d'appareils de se connecter dans un large éventail de sites. Référence mondiale du secteur, nous proposons des solutions logicielles permettant de planifier, de concevoir et de déployer plus intelligemment tout type de projet, quelles que soient sa taille, sa complexité et la technologie utilisée. Outre nos logiciels novateurs, nous sommes reconnus pour notre assistance technique hors-pair dans 90 pays, pour notre base de données de composants la plus complète du secteur ainsi que pour notre programme de certification solidement établi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : ibwave.com

