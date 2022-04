LG Ultragear™ Gaming Speaker oferece experiência imersiva aos gamers

A caixa de som conta com a exclusiva tecnologia Game Genre Optimizer com dois modos para adaptar o áudio ao gênero do jogo, possibilitando um áudio surround virtual incrivelmente detalhado e com sensação realista de espaço, posição e direcionalidade. Este otimizador de áudio no modo FPS atualiza o som do jogo com o som surround de canal virtual, permitindo aos gamers de FPS a localização dos inimigos e aliados com precisão.

Já o modo RTS expande o campo de som, permitindo aos gamers de jogos estratégicos usufruírem de um efeito espacial que aumenta o realismo e a imersão no mundo virtual e dentro do som. Este modo também é indicado para outros gêneros de jogos, incluindo corrida, RPG, MMO, E-Sports, entre outros. E para quem gosta de liberdade de movimento, a LG UltraGear™ Gaming Speaker oferece a possibilidade jogar sem os fones de ouvido, um componente importante da experiência de jogo e apontado pelos gamers como desconfortável quando usado por muitas horas seguidas.

O algoritmo Clear Voice Chat da LG permite conversar com outros gamers apenas com um toque no botão do microfone da caixa de som, e o cancelamento de eco evita ruídos para que a voz seja ouvida de forma alta e clara. Os botões de controle localizados na parte superior do aparelho permitem que o microfone, o volume e o som sejam ajustados rapidamente. Com sistema de iluminação RGB personalizável com 16,7 milhões de cores, a LG UltraGear™ Gaming Speaker ajuda a criar um ambiente mais imersivo no jogo.

O design foi pensado para encaixar embaixo dos monitores de jogos que costumam ter o suporte em "V". A LG UltraGear™ Gaming Speaker oferece diversas opções de conectividade, como cabo óptico e USB-C, podendo ser conectada facilmente a PCs e consoles de jogos. Também é possível conectá-la a laptops, tablets ou smartphones via Bluetooth. A caixa de som é a companheira perfeita para os monitores gamers da família UltraGear™ da LG e consegue deixar os jogadores ainda mais imersos no jogo graças ao som tridimensional especialmente balanceado.

Para mais informações sobre o produto, acesse o site oficial da LG Electronics: https://www.lg.com/br/audio-e-video/lg-gp9

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1805281/LG_Gaming_Speaker_02.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil

SOURCE LG Electronics do Brasil