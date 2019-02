LG y el diseñador Alessandro Mendini presentan la exclusiva exposición "LG SIGNATURE ARTWEEK 2018"

LG SIGNATURE, la marca premium de LG, se une al diseñador italiano y juntos transforman en arte la esencia tecnológica y funcional de los electrodomésticos

MADRID, 16 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- LG SIGNATURE, la marca premium de la compañía, presenta la exposición LG SIGNATURE ARTWEEK 2018 de la mano del renombrado diseñador y arquitecto italiano Alessando Mendini. Una exhibición de 6 días que llegará a España, tras recorrer Alemania y Rusia, en la que se combinará el diseño minimalista de LG SIGNATURE con lo mejor del arte contemporáneo.

Experimente aquí la versión interactiva de noticias multicanal: https://www.multivu.com/players/English/8445151-lg-signature-art-series/

Alessando Mendini consigue en esta exposición mostrar la filosofía aspiracional de LG SIGNATURE y crear un espacio elegante, lujoso y atractivo para los visitantes. De esta forma, una pantalla escenográfica en blanco y negro creada por el diseñador, con elementos metálicos incorporados, será la encargada de reflejar la calidad incomparable de la gama premium. "Siempre me ha intrigado la gama LG SIGNATURE porque sus componentes son realmente únicos", comenta el diseñador, añadiendo que "su calidad y estética del diseño son incomparables".

Así, durante la LG SIGNATURE ARTWEEK 2018 se exhibirán los productos más premium de la compañía: televisores OLED, frigoríficos, lavadoras, purificadores de aire, vinotecas, secadoras, entre otros. Además, estos productos contarán con decoración y piezas de prestigiosas marcas mobiliarias, como son Cassina, Cappellini y Maggis. Asimismo, la exposición se armonizará con una serie de obras de arte contemporáneas que lograrán representar el principal lema de LG SIGNATURE: la esencia del arte.

La combinación de las obras de arte y los productos de LG SIGNATURE, junto al diseño de Allesandro Mendini, crearán un ambiente elegante y lujoso que celebra la convergencia del arte y el diseño de los productos. "Estoy muy ilusionado con este proyecto. Experimentar en Europa con el portfolio de productos de LG SIGNATURE, mostrarlos y conectarlos directamente con el arte es para mí un proyecto muy interesante", añade el diseñador.

"Estamos enormemente agradecidos y emocionados por la oportunidad de trabajar con el legendario Alessandro Mendini, así como con las marcas de lujo de artículos para el hogar: Cassina, Magis y Galleria Massimo Minini Italia", afirma Brina Na, Presidenta y CEO de LG Europa. "Reunir todas estas increíbles obras de arte, mobiliario de lujo y nuestra propia tecnología innovadora en un espacio que representa la belleza del minimalismo es un absoluto privilegio. Esta exposición dará a los visitantes la oportunidad de comprender mejor nuestra marca LG SIGNATURE y ver su relación innata con lo mejor del arte moderno y el diseño".

LG SIGNATURE: tecnología y diseño unificados

LG SIGNATURE es la gama premium de LG Electronics que une la más innovadora tecnología con un moderno y elegante diseño en una sola marca. LG SIGNATURE es la materialización de tres elementos nunca antes tan perfectamente unidos en electrónica doméstica: una fabricación en materiales elegantes y cuidados acabados; la más avanzada tecnología en durabilidad, eficiencia energética, Internet of Things y en calidad de imagen y sonido; y un diseño de líneas puras y estética minimalista.

La gama de productos LG SIGNATURE incluye actualmente el frigorífico InstaView Door-in-Door™, la lavadora TWINWash™, el purificador de aire y el galardonado OLED TV W. Por su parte, los productos LG SIGNATURE han obtenido varios premios del sector por su innovación tecnológica y diseño sofisticado, incluido el premio CES Best of Innovation 2017, iF Gold Award 2016 y Red Dot Design Award 2016.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de consumo, telefonía móvil y electrodomésticos. Emplea a cerca de 75.000 trabajadores en sus 118 subsidiarias repartidas por todo el mundo. Con unas ventas globales de 47.9 miles de millones de dólares (KRW 55.4 trillones) en 2016, LG aúna cuatro unidades de negocio: Home Appliance & Air Solutions, Mobile Communications, Home Entertainment y Vehicle Components - y es uno de los principales productores mundiales de pantallas planas, dispositivos móviles, aires acondicionado, lavadoras y frigoríficos. LG Electronics ha sido en 2016 Socio del Año de ENERGY STAR. Para más información acerca de LG, por favor visite: http://lgnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con sus 4 divisiones de ventas (Telefonía móvil, Electrónica de Consumo, Electrodomésticos y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de pantallas planas, sistemas de cine en casa y climatización doméstica. La plantilla de LG Electronics en España es de 270 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Facebook, Twitter, Youtube e Instagram.

SOURCE LG SIGNATURE