LGC CAPITAL annonce un nouveau chapitre dans l'évolution de l'entreprise avec une nouvelle équipe exécutive mondiale hautement expérimentée apportant 90 années d'expérience de British American Tobacco et Monsanto

MONTRÉAL, 4 avril 2019 /PRNewswire/ -- LGC CAPITAL (LGC Capital Ltd.) (TSXV : LG) (OTCQB : LGGCF) (« LGC ») annonce que quatre nouveaux membres rejoignent son équipe exécutive. Remy di Meglio, directeur d'exploitation de LGC, assisté de John McMullen et Mazen Haddad a constitué cette équipe, apportant à LGC plus de 90 années d'expérience de British American Tobacco et Monsanto. Pour diriger l'équipe, Mazen Haddad restera co-président et assumera en plus la fonction de PDG. John McMullen prendra la fonction de président et Mark Shinners d'Arlington Capital occupera le poste de directeur financier. Nous aimerions remercier le directeur financier sortant Anthony Samaha pour ses années de service chez LGC, durant lesquelles il a permis à l'entreprise de se développer.

Mazen Haddad a déclaré : « Les nouveaux membres de notre équipe chez LGC ont déjà commencé à travailler sur l'intégration des investissements de LGC afin de dégager des économies d'échelle grâce à notre diversité géographique, et sur la mobilisation d'une gamme complète de produits afin de servir nos clients à travers l'Europe, le Canada et l'Australie. Cette équipe apporte plus de 90 années d'expérience de grandes sociétés mondiales comme British American Tobacco, Monsanto, WPP et CNN. Comprenant parfaitement comment développer et gérer les chaînes d'approvisionnement mondiales, la distribution à grande échelle, le développement de marque, la veille consommateurs, la législation réglementaire et la gouvernance financière, cette équipe apportera la discipline et la rigueur requises pour faire de LGC un acteur de premier plan sur le marché du cannabis. John McMullen prendra la fonction de président et concentrera ses efforts sur divers aspects du développement institutionnel de LGC. Il travaillera aussi avec nos partenaires bancaires et développera la base d'investisseurs publics de LGC. »

Richard Widmann, 51 ans, VPE commercial, rejoint LGC avec plus de 15 années d'expérience en gestion des opérations commerciales de British American Tobacco (BAT) sur 4 continents, de l'Europe aux Amériques en passant par l'Afrique du Sud, ayant le plus récemment occupé le poste de directeur général régional pour l'Europe centrale sud, l'un des 5 principaux marchés pour BAT. À ce poste, Richard a généré plus de 250 millions d'euros de bénéfices, mené des acquisitions majeures en Europe centrale et développé la marque de manière significative en Afrique du Sud. Richard mènera la stratégie commerciale et l'établissement d'une activité pan-européenne dans le domaine du chanvre/cannabis. Il assurera aussi la direction opérationnelle et la supervision des partenaires de LGC. Il a actuellement pour tâche d'étendre davantage la distribution d'Easyjoint et le développement institutionnel de l'entreprise afin de permettre le bon déroulement de ses plans de croissance.

Mervyn Koenen, 44 ans, VP des finances commerciales, apporte 18 années d'expérience en gestion de finances commerciales, planification stratégique et audit interne, au cours desquelles il a aidé des équipes dirigeantes à atteindre leurs objectifs opérationnels et à gérer leurs plans d'action stratégiques. Son expérience comprend des projets stratégiques et multidisciplinaires internationaux ayant généré une croissance durable des bénéfices. Mervyn mènera le plan d'action stratégique et financier pour les sociétés européennes dans lesquelles LGC investit sur le marché en pleine expansion du cannabis légal et des produits dérivés du CBD. Il aidera les partenaires de LGC à créer des prévisions financières viables et fiables, à diriger la gouvernance d'entreprise, avec un suivi des performances procédurales, et à bâtir des systèmes de chaîne d'approvisionnement et de comptabilité afin d'aider les filiales à répondre aux demandes croissantes.

Jeanne van Wyk, 50 ans, VP des communications, apporte 26 années d'expérience en marketing mondial à la fois côté agence et côté client, le plus récemment en tant que directrice de la planification stratégique du groupe de publicité WPP au service de British American Tobacco à travers l'Europe. Jeanne a suivi des études juridiques avant de faire carrière dans le journalisme, particulièrement auprès de CNN en Afrique et dans le monde entier pendant 5 ans. Jeanne définira et mènera le positionnement et le développement stratégique de nos portefeuilles de marques, du marketing, des communications et de la compréhension des consommateurs pour LGC, en commençant par EasyJoint.

Alistair Hide, 51 ans, VP des affaires institutionnelles et réglementaires, rejoint LGC avec plus de 25 années d'expérience en commerce et dans le domaine des réglementations d'entreprise. Au cours des 5 dernières années, il a occupé le poste de directeur des affaires d'entreprise pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Monsanto International. Ce poste couvrait les aspects gouvernementaux, les communications et l'établissement de plus vastes relations avec les parties prenantes pour les activités agricoles de Monsanto. Il apporte aussi plus de 18 années d'expérience auprès de BAT, le plus récemment en tant que directeur des affaires institutionnelles et réglementaires pour l'Europe occidentale. Alistair servira de guide en ce qui concerne les règlementations en constante mutation de cette nouvelle industrie en pleine évolution, afin de permettre à LGC de comprendre les exigences juridiques, et conseillera l'entreprise pour assurer la conformité de ses produits avec l'ensemble des réglementations sur les différents marchés. Dans le cadre de ses fonctions relatives aux communications d'entreprise, il travaillera avec les régulateurs afin de développer un cadre sectoriel viable.

Mark Shinners, 41 ans, directeur financier, rejoint LGC avec plus de 17 ans d'expérience accumée via divers postes avancés de conseil financier et opérationnel dans de nombreux secteurs industriels, notamment les TIC, la construction, les énergies renouvelables et la fabrication. Après avoir suivi une formation de comptable agréé chez PwC, Mark a occupé des postes de direction dans les domaines de l'assurance, des finances d'entreprise et du conseil financier, fournissant des conseils commerciaux, stratégiques et financiers à des sociétés multinationales. Mark a occupé le poste de directeur financier chez Hewlett Packard (Services) au Moyen-Orient et chez Chinook Urban Mining Limited, une société de développement des énergies renouvelables basée au Royaume-Uni. Mark occupe actuellement un poste de direction chez Arlington Capital. Mark est comptable agréé (ACA), possédant une licence d'études commerciales (BBS), un master en comptabilité et finances (Macc) et un master en administration des affaires (MBA). Il est aussi responsable agréé de la gestion des déchets.

Mazen Haddad, 46 ans, PDG, apporte plus de 20 ans d'expérience en développement d'entreprises depuis leur stade initial et la majorité de son expérience a trait au capital-risque. Mazen a aussi bien travaillé dans des sociétés technologiques basées aux États-Unis et au Canada que dans le secteur minier et l'immobilier. Par ailleurs, ses relations commerciales familiales ont permis l'association d'anciens cadres de BAT avec LGC.

« À la demande de nos nouveaux investisseurs, Arlington Capital, je suis fier d'assumer cette nouvelle fonction de gestion directe de LGC. Maintenant que nous avons acquis des positions clés dans des sociétés telles que Trichomed, Global Canna Labs, Evolution et Little Green Pharma, LGC peut compter sur une prodigieuse capacité de croissance et une diversité d'opérateurs agréés et souches dont peu d'entreprises peuvent se vanter. En outre, les associations avec Easyjoint et Viridi apportent à la fois un vaste catalogue de produits finis, allant des consommables aux cosmétiques, et la solide capacité de distribuer ces produits grâce à la présence commerciale physique et en ligne d'Easyjoint. Nous continuerons de rechercher des sociétés avec des produits finis qui permettent aux consommateurs d'accéder aux produits de bien-être qu'ils demandent. Je suis sincèrement convaincu qu'avec le soutien d'Arlington Capital et de notre nouvelle équipe d'exploitation, LGC sera en mesure d'accélérer le développement de notre portefeuille de sociétés et d'intégrer leurs efforts pour libérer leur plein potentiel. »

À propos de LGC Capital :

Par le biais de ses partenaires et sous réserve que les transactions en cours examinées par TSXV soient approuvées, LGC possède actuellement un intérêt dans plus de 41 000 mètres carrés de cannabis planté en Jamaïque, en Suisse, en Italie et en Australie. Cette superficie devrait passer à plus de 195 000 mètres carrés à l'horizon 2021, car ses sociétés de portefeuille mettent en œuvre leurs plans d'expansion, en plus de l'octroi de licence prévu des opérations de Tricho-Med au Québec, au Canada.

Les partenaires de LGC vendent actuellement des produits à base de cannabis dans plus de 1 000 points de vente en Suisse et en Italie sous les marques ONE Premium Cannabis et EasyJoint, ainsi que des huiles de cannabis médicales en Australie sous la marque Little Green Pharma. Les produits de marque des partenaires de LGC sont disponibles sous une variété de formats, notamment des fleurs de cannabis séchées, des teintures, des huiles, des graines et des boissons.

Avertissement concernant les communiqués de presse

TSX Venture Exchange et son prestataire de services de réglementation (dans le sens où ce terme est défini dans les politiques de TSX Venture Exchange) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et l'exactitude du présent communiqué de presse.

Contact : Président-directeur général, John McMullen, +1-416-803-0698, john@lgc-capital.com ; Relations avec les investisseurs, Dave Burwell, +1-403-221-0915, dave@howardgroupinc.com

Related Links

http://www.lgc-capital.com/



SOURCE LGC Capital Ltd.