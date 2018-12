LGC Capital présente une rétrospective de l'année 2018 et ses objectifs pour 2019

MONTRÉAL, December 28, 2018 /PRNewswire/ --

LGC Capital Ltd. (TSXV : LG) se réjouit d'annoncer que l'année écoulée a vu de nombreux développements positifs dans l'industrie du cannabis et LGC a été à l'avant-garde de certains jalons très importants pour l'industrie, en particulier à l'étranger. L'équipe de direction de LGC a préparé cette lettre pour vous, nos précieux actionnaires, pour faire le point sur les étapes que nous avons franchies en 2018 et vous fournir des mises à jour opérationnelles sur nos investissements et sur ce que nous anticipons pour 2019. LGC a connu un essor rapide sur la scène mondiale, et nous allons continuer à rechercher des investissements dans des frontières nouvelles et fascinantes, de la culture au traitement, à la vente et à la distribution d'une large gamme de produits de cannabis licites.

Vue d'ensemble de 2018

Dès le début de 2018, l'objectif de LGC était de jeter les bases pour un système d'entreprises de cannabis interconnectées sur le marché mondial du cannabis légal et couvrant divers pays. À cette fin, LGC a obtenu et annoncé un certain nombre d'investissements dans divers opérateurs de cannabis couvrant la chaîne d'approvisionnement, de la production au traitement, à la distribution et au détail. Outre les nouveaux investissements annoncés, un objectif majeur de LGC était de continuer à renforcer ses investissements dans le cannabis annoncés en 2017.

Cette année, LGC a clôturé officiellement trois investissements dans des opérations de cannabis, Tricho-Med à Québec, au Canada, Global Canna Labs en Jamaïque, et Viridi Unit en Suisse, avec l'approbation règlementaire de la Bourse de croissance TSX. En 2018 nous avons également annoncé deux nouveaux investissements stratégiques dans des opérations de cannabis en pleine croissance, Evolution Bnk et EasyJoint, en Italie. La clôture de ces transactions reste assujettie à l'approbation règlementaire de la TSX-V et nous travaillons en étroite collaboration avec cette dernière pour clôturer ces transactions. Cette année a également apporté des mises à jour opérationnelles majeures de notre investissement de 2017 dans Little Green Pharma en Australie.

Aujourd'hui, grâce à ses partenaires (en supposant que les transactions examinées par la TSXV seront approuvées), LGC détient désormais des participations dans plus de 450 000 pieds carrés de plants de cannabis en Jamaïque, en Suisse, en Italie et en Australie, une superficie qui devrait atteindre plus de 2 100 000 pieds carrés d'ici 2021, à l'heure où nos entreprises de portefeuille exécutent leurs plans d'expansion, en plus de la concession de licence anticipée des opérations de Tricho-Med à Québec, au Canada.

Nos partenaires vendent actuellement des produits de cannabis dans plus de 1000 points de vente en Suisse et en Italie sous les marques ONE Premium Cannabis et EasyJoint, ainsi que des huiles de cannabis médical en Australie sous la marque Little Green Pharma. Les produits de marque des partenaires de LGC sont fournis dans une variété de formats, y compris des fleurs de cannabis sèches, des teintures, des huiles, des cosmétiques, des graines et des boissons.

Voici un résumé des investissements et des mises à jour opérationnelles que nous avons réalisés en 2018 :

Mises à jour sur nos investissements

Janvier 2018 : Nous avons finalisé un investissement dans Tricho-Med, un producteur de cannabis sous abri de première qualité basé à Québec, avec une dette de 4 000 000 USD à un taux d'intérêt de 10 % sur 4 ans, convertible en 49 % de capital-actions plus une redevance de 5 % sur les ventes, dès que Tricho-Med aura obtenu un permis de culture.

Nous avons finalisé un investissement dans Tricho-Med, un producteur de cannabis sous abri de première qualité basé à Québec, avec une dette de 4 000 000 USD à un taux d'intérêt de 10 % sur 4 ans, convertible en 49 % de capital-actions plus une redevance de 5 % sur les ventes, dès que Tricho-Med aura obtenu un permis de culture. Janvier 2018 : Nous avons annoncé un investissement dans Global Canna Labs, le plus grand producteur titulaire d'une licence de troisième catégorie de Jamaïque, avec une dette garantie de 2,500 000 USD à 7 % sur 4 ans convertible en 30 % de capital-actions. LGC a également investi 2 000 000 USD en actions moyennant une redevance de 5 % sur les ventes de GCL.

Nous avons annoncé un investissement dans Global Canna Labs, le plus grand producteur titulaire d'une licence de troisième catégorie de Jamaïque, avec une dette garantie de 2,500 000 USD à 7 % sur 4 ans convertible en 30 % de capital-actions. LGC a également investi 2 000 000 USD en actions moyennant une redevance de 5 % sur les ventes de GCL. Février 2018 : Nous avons augmenté de 11,91 % à 14,99 % notre participation dans le producteur de cannabis australien Little Green Pharma.

Nous avons augmenté de 11,91 % à 14,99 % notre participation dans le producteur de cannabis australien Little Green Pharma. Mars 2018 : Nous avons annoncé un investissement dans le producteur de cannabis « light » Evolution Bnk à hauteur de 3 000 000 € de dette garantie à 10 % sur 4 ans convertible en 49 % de capital-actions d'Evolution Bnk. La transaction est dans l'attente de l'approbation règlementaire de la Bourse de croissance TSX.

Nous avons annoncé un investissement dans le producteur de cannabis « light » Evolution Bnk à hauteur de 3 000 000 € de dette garantie à 10 % sur 4 ans convertible en 49 % de capital-actions d'Evolution Bnk. La transaction est dans l'attente de l'approbation règlementaire de la Bourse de croissance TSX. Juin 2018 : Nous avons reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX pour l'investissement dans Global Canna Labs.

Nous avons reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX pour l'investissement dans Global Canna Labs. Août 2018 : Nous avons clôturé officiellement la transaction avec Global Canna Labs

Nous avons clôturé officiellement la transaction avec Global Canna Labs Août 2018 : Nous avons annoncé un investissement dans Viridi Unit, un producteur de cannabis suisse verticalement intégré, à hauteur de 3 000 000 CHF de capital-actions LGC pour 30 % de capital-actions dans Viridi plus une redevance de 5 %

Nous avons annoncé un investissement dans Viridi Unit, un producteur de cannabis suisse verticalement intégré, à hauteur de 3 000 000 CHF de capital-actions LGC pour 30 % de capital-actions dans Viridi plus une redevance de 5 % Octobre 2018 : Nous avons soumis une documentation définitive auprès de la Bourse de croissance TSX relativement à l'investissement dans Viridi.

Nous avons soumis une documentation définitive auprès de la Bourse de croissance TSX relativement à l'investissement dans Viridi. Novembre 2018 : LGC a annoncé un investissement dans EasyJoint SRL, le plus grand distributeur de cannabis « light » et la plus grande marque de détail d'Italie, en vertu duquel LGC acquerrait 47 % d'EasyJoint dans une combinaison d'espèces et d'actions pour 4 788 000 €. La transaction est dans l'attente de l'approbation règlementaire de la Bourse de croissance TSX.

LGC a annoncé un investissement dans EasyJoint SRL, le plus grand distributeur de cannabis « light » et la plus grande marque de détail d'Italie, en vertu duquel LGC acquerrait 47 % d'EasyJoint dans une combinaison d'espèces et d'actions pour 4 788 000 €. La transaction est dans l'attente de l'approbation règlementaire de la Bourse de croissance TSX. Décembre 2018 : Nous avons obtenu l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX pour l'investissement dans Viridi et clôturé officiellement la transaction.

Mises à jour opérationnelles

Avril 2018 : Little Green Pharma a franchi le jalon significatif de sa première récolte de cannabis médical suite à sa première plantation en décembre 2017.

Little Green Pharma a franchi le jalon significatif de sa première récolte de cannabis médical suite à sa première plantation en décembre 2017. Avril 2018 : La construction de la première installation de production de cannabis sous abri ultra-moderne à plusieurs étages de 34 000 pieds carrés de Tricho-Med a commencé à Brownsburg , au Québec. La consommation d'électricité du site stratégique est parmi les plus faibles du Canada à un peu moins de 0,04 USD par kilowatt heure, ce qui donne à Tricho-Med un avantage naturel en termes de coût par rapport aux installations de production sous abri du Canada . Tricho-Med a également acquis 20 acres de terrain adjacent pour l'expansion future d'un deuxième bâtiment qui ajoutera 475 000 pieds carrés d'espace de canopée à la plantation de Tricho-Med.

La construction de la première installation de production de cannabis sous abri ultra-moderne à plusieurs étages de 34 000 pieds carrés de Tricho-Med a commencé à , au Québec. La consommation d'électricité du site stratégique est parmi les plus faibles du à un peu moins de 0,04 USD par kilowatt heure, ce qui donne à Tricho-Med un avantage naturel en termes de coût par rapport aux installations de production sous abri du . Tricho-Med a également acquis 20 acres de terrain adjacent pour l'expansion future d'un deuxième bâtiment qui ajoutera 475 000 pieds carrés d'espace de canopée à la plantation de Tricho-Med. Mai 2018 : Little Green Pharma a obtenu une extension de deux ans de sa licence de cannabis médical auprès du Bureau du contrôle des drogues.

: Little Green Pharma a obtenu une extension de deux ans de sa licence de cannabis médical auprès du Bureau du contrôle des drogues. Juillet 2018 : Global Canna Labs a reçu officiellement une licence de niveau 3 de l'Organisme de délivrance des licences de Jamaïque. Cette licence permet à la société de cultiver jusqu'à 200 000 plants de cannabis médical bio dans l'installation de 270 000 pieds carrés de son site de 6,23 acres à Montego Bay , en Jamaïque.

Global Canna Labs a reçu officiellement une licence de niveau 3 de l'Organisme de délivrance des licences de Jamaïque. Cette licence permet à la société de cultiver jusqu'à 200 000 plants de cannabis médical bio dans l'installation de 270 000 pieds carrés de son site de 6,23 acres à , en Jamaïque. Août 2018 : Little Green Pharma effectue sa deuxième récolte et la traite dans son unité de fabrication à Perth .

: Little Green Pharma effectue sa deuxième récolte et la traite dans son unité de fabrication à . Août 2018 : Little Green Pharma devient la première société autorisée par l'Administration des produits thérapeutiques d'Australie à vendre des produits de cannabis médical cultivé en Australie. Il s'agit là d'une réalisation importante pour Little Green Pharma car tous ses concurrents australiens sont seulement autorisés à vendre des produits importés ou à réaliser des travaux de recherche et de développement utilisant uniquement leur cannabis médical.

: Little Green Pharma devient la première société autorisée par l'Administration des produits thérapeutiques d'Australie à vendre des produits de cannabis médical cultivé en Australie. Il s'agit là d'une réalisation importante pour Little Green Pharma car tous ses concurrents australiens sont seulement autorisés à vendre des produits importés ou à réaliser des travaux de recherche et de développement utilisant uniquement leur cannabis médical. Août 2018 : Evolution Bnk plante ses premières plantes-mères de cannabis dans son installation de production sous abri de 20 000 pieds carrés à Pavie, en Italie, à 40 km au sud de Milan , en utilisant des combinaisons spécifiques d'éclairage et de nutriments pour chaque souche conforme aux normes de l'UE produite par la société, de façon à maximiser la production et réduire le temps nécessaire à la croissance.

Evolution Bnk plante ses premières plantes-mères de cannabis dans son installation de production sous abri de 20 000 pieds carrés à Pavie, en Italie, à 40 km au sud de , en utilisant des combinaisons spécifiques d'éclairage et de nutriments pour chaque souche conforme aux normes de l'UE produite par la société, de façon à maximiser la production et réduire le temps nécessaire à la croissance. Août 2018 : La construction de la serre de production de cannabis de 70 000 pieds carrés d'Evolution Bnk à Sanremo, en Italie, touche à sa fin.

La construction de la serre de production de cannabis de 70 000 pieds carrés d'Evolution Bnk à Sanremo, en Italie, touche à sa fin. Octobre 2018 : Les produits de Little Green Pharma ont été acceptés pour être utilisés dans un essai clinique sur le cancer avancé à l'échelle de l'état en Nouvelle-Galles du Sud, et LGP a entamé simultanément des négociations avec des parties en Allemagne pour exporter des produits australiens.

Les produits de Little Green Pharma ont été acceptés pour être utilisés dans un essai clinique sur le cancer avancé à l'échelle de l'état en Nouvelle-Galles du Sud, et LGP a entamé simultanément des négociations avec des parties en Allemagne pour exporter des produits australiens. Octobre 2018 : Viridi a récolté 20 000 de ses plants de cannabis à haute teneur en CBD et faible teneur en THC pour les utiliser comme produits intrants dans les gammes de bourgeons secs, joints pré-roulés, huiles et cosmétiques de Viridi. Cette récolte a produit environ 2700 kg de cannabis avec environ 14,70 % de CBD et 0,58 % de THC, en conformité aux règlements fédéraux suisses.

Viridi a récolté 20 000 de ses plants de cannabis à haute en CBD et faible en THC pour les utiliser comme produits intrants dans les gammes de bourgeons secs, joints pré-roulés, huiles et cosmétiques de Viridi. Cette récolte a produit environ 2700 kg de cannabis avec environ 14,70 % de CBD et 0,58 % de THC, en conformité aux règlements fédéraux suisses. Décembre 2018 : Les bourgeons secs de cannabis ONE Premium de Viridi, ses joints pré-roulés ONE 5 et ses huiles ONE Premium sont disponibles dans plus de 500 points de vente de Suisse. Viridi utilise un système de reproduction exclusif pour ses souches et ses graines de haute qualité à haute teneur en CBD qui sont conformes aux règlements de <1 % de THC en Suisse et de <0,2 % de THC dans l'Union européenne.

Les bourgeons secs de cannabis ONE Premium de Viridi, ses joints pré-roulés ONE 5 et ses huiles ONE Premium sont disponibles dans plus de 500 points de vente de Suisse. Viridi utilise un système de reproduction exclusif pour ses souches et ses graines de haute qualité à haute en CBD qui sont conformes aux règlements de <1 % de THC en Suisse et de <0,2 % de THC dans l'Union européenne. Décembre 2018 : Global Canna Labs a planté depuis cette date plus de 16 000 plants de cannabis dans sa serre et ses installations en extérieur et devrait produire environ 14 000 kg de cannabis sec en 2019.

Global Canna Labs a planté depuis cette date plus de 16 000 plants de cannabis dans sa serre et ses installations en extérieur et devrait produire environ 14 000 kg de cannabis sec en 2019. Décembre 2018 : La construction de Tricho-Med touche à sa fin ; l'extérieur et une grande partie de l'intérieur sont complétés et l'installation des systèmes électriques, de chauffage et de refroidissement est terminée. Les touches finales des systèmes de sécurité sont en cours d'installation ce mois-ci, ce qui permettra de soumettre le dossier de preuves final à Santé Canada au 1er trimestre 2019. Tous les matériaux de production et les conceptions de flux des opérations sont élaborés en pleine conformité avec les normes EU-GMP, donnant ainsi à Tricho-Med un accès au marché lucratif mondial du cannabis médical.

La construction de Tricho-Med touche à sa fin ; l'extérieur et une grande partie de l'intérieur sont complétés et l'installation des systèmes électriques, de chauffage et de refroidissement est terminée. Les touches finales des systèmes de sécurité sont en cours d'installation ce mois-ci, ce qui permettra de soumettre le dossier de preuves final à Santé au 1er trimestre 2019. Tous les matériaux de production et les conceptions de flux des opérations sont élaborés en pleine conformité avec les normes EU-GMP, donnant ainsi à Tricho-Med un accès au marché lucratif mondial du cannabis médical. Décembre 2018 : EasyJoint a ouvert onze magasins phares à Rome , Milan , Piacenza, Rovato (BS), Viadana, Bassano del Grappa, Crotone, Pantelleria, et Parme en Italie et des discussions sont en cours pour deux magasins supplémentaires. Outre ses 11 magasins phares, les produits CBD de marque d'EasyJoint sont disponibles dans 450 points de vente au détail en Italie. EasyJoint est au stade avancé de négociations avec 12 autres franchisés pour une expansion en 2019.

EasyJoint a ouvert onze magasins phares à , , Piacenza, Rovato (BS), Viadana, del Grappa, Crotone, Pantelleria, et Parme en Italie et des discussions sont en cours pour deux magasins supplémentaires. Outre ses 11 magasins phares, les produits CBD de marque d'EasyJoint sont disponibles dans 450 points de vente au détail en Italie. EasyJoint est au stade avancé de négociations avec 12 autres franchisés pour une expansion en 2019. Décembre 2018 : Global Canna Labs a achevé avec succès sa première récolte de deux de ses souches Wedding Cake, avec plus de 24 % de THC, et Jack Hammer , avec 5 % de THC et 6 % de CBD, et les résultats ont été testés par un laboratoire indépendant.

Global Canna Labs a achevé avec succès sa première récolte de deux de ses souches Wedding Cake, avec plus de 24 % de THC, et , avec 5 % de THC et 6 % de CBD, et les résultats ont été testés par un laboratoire indépendant. Décembre 2018 : Des négociations portant sur la pollinisation croisée des marques LGC sont en cours et la vente des produits EasyJoint dans les filières de Viridi ainsi que celle des produits de Viridi sont en cours dans les filières d'EasyJoint. EasyJoint évalue également l'exportation de son concept de magasin à d'autres juridictions permettant la vente de détail du cannabis.

« Durant 2018, LGC a renforcé son équipe avec des professionnels de l'industrie du cannabis et des secteurs internationaux du tabac. Ces professionnels soutiennent l'objectif de notre entreprise qui est de créer une solide empreinte pour nos opérations mondiales », a déclaré John McMullen, PDG de LGC Capital. « La stratégie d'investissement agressive adoptée par LGC en 2018 a fait de LGC un leader mondial reconnu et, à ce titre, nous avons été contactés par de nombreux partenaires stratégiques potentiels désireux de collaborer avec nous. Nous considérons que l'année à venir verra nos sociétés de portefeuille annoncer de nombreux accords de fourniture, étendre leurs opérations croissantes et, au final, accélérer leurs revenus et leurs profits. Nous envisageons également l'inscription à la cote d'un certain nombre de sociétés de portefeuille sur diverses bourses. Je souhaite à tous de Joyeuses Fêtes en toute sécurité. »

Résumé du portefeuille d'investissements de LGC

Société Emplacement Description Participation de LGC Global Canna Labs Montego Bay, Plus de 270 000 30 % de Jamaïque pieds carrés de capital-actions cultures à Montego par le biais Bay. La licence de d'une dette Global Canna Labs convertible + une permet une expansion redevance de 5 % illimitée dans de sur les ventes multiples sites en nettes Jamaïque Tricho-Med Montréal, Un producteur à 49 % de Québec, faible coûts haut de capital-actions Canada gamme de produits de par le biais cannabis médical. d'une dette L'installation de convertible + une Tricho-Med sera l'un redevance de 5 % des premiers sur les ventes producteurs de nettes cannabis BPF multi-étages sous abri du Québec avec les coûts d'entrants les plus bas du Canada. Evolution Bnk Sanremo, Evolution BNK est un 49 % de Italie producteur de capital-actions cannabis high-tech par le biais possédant des d'une dette installations de convertible + une production sous abri redevance de 5 % à Pavie, en Italie, sur les ventes et une production en nettes serre à Sanremo, en Italie Viridi Unit Genève, Viridi Unit est une 30 % de Suisse société de cannabis capital-actions verticalement par le biais intégrée qui compte d'une dette plus de 100 000 convertible + une pieds carrés de redevance de 5 % cultures et vend ses sur les ventes produits dans plus nettes de 80 magasins sur le marché du cannabis légal à croissance rapide de Suisse et de l'UE. EasyJoint Parme, Italie EasyJoint est le 47 % de leader incontesté capital-actions sur le marché ordinaires italien avec environ 85 % de la distribution de l'industrie de " l'herbe légale " et est devenue une marque renommée. Little Green Perth, Little Green Pharma 15 % de Pharma Australie est le premier et capital-actions seul producteur ordinaires licencié de cannabis australien licencié autorisé à cultiver et vendre des produits de cannabis médical cultivés en Australie



