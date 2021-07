LGT Capital Partners adopte la solution de gestion des données de nouvelle génération d'Accelex

LA TECHNOLOGIE AI/ML AUTOMATISE L'EXTRACTION DE DONNÉES À PARTIR DES DOCUMENTS D'INVESTISSEMENT DES MARCHÉS PRIVÉS

LONDRES, 30 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Accelex, une solution d'acquisition de données, d'analyse et de production de rapports pour les investisseurs et les gestionnaires d'actifs, a le plaisir d'annoncer qu'elle a élargi l'accord avec LGT Capital Partners (« LGT CP ») pour offrir sa plateforme SaaS de pointe afin de numériser l'extraction régulière d'informations financières critiques à partir d'un large éventail de documents d'investissement des marchés privés. LGT CP a été l'un des premiers clients d'Accelex en 2020.

L'industrie des investissements alternatifs est appelée à poursuivre sa trajectoire de croissance, où des entreprises internationales comme LGT CP, qui sont déjà en train de passer de flux opérationnels hautement manuels à la gestion des données, recherchent une plus grande transparence quant aux actifs sous-jacents des fonds. Grâce à Accelex, LGT CP est en mesure d'accéder à un plus large éventail de données sur les actifs des fonds dans un délai beaucoup plus court, ce qui procure d'énormes avantages en termes de présentation de rapports aux bénéficiaires et de prise de décisions d'investissement.

« Aux autres mesures déjà en place, la solution Accelex ajoute la numérisation, le développement à grande échelle, la qualité et la vérifiabilité complète afin d'obtenir un accès transparent aux données d'investissement - un processus qui a toujours été essentiellement manuel », a commenté Ruud Wilders, directeur des opérations sur les marchés privés chez LGT CP. « Accelex offre des capacités éprouvées pour la production de rapports sur la performance des fonds et d'états financiers. Nous sommes ravis de poursuivre notre voyage et d'étendre la technologie à d'autres flux de travail critiques en matière d'investissement, tels que les relevés de comptes de capital et les avis de trésorerie. »

« LGT CP est un leader mondial dans le domaine des investissements alternatifs, et nous sommes ravis de nous associer à une entreprise d'un tel profil pour lui fournir notre solution afin d'améliorer ses opérations », a déclaré Michael Aldridge, président d'Accelex. « Des entreprises de l'envergure de LGT CP - avec plus de 80 milliards de dollars d'actifs sous gestion - profitent énormément de l'automatisation qu'apporte Accelex, car elle permet de rationaliser les fonctions de middle et back-office et de disposer en fin de compte de meilleures informations sur les investissements. »

À propos d'Accelex

Accelex est une solution d'acquisition de données, d'analyse et de production de rapports pour les investisseurs et les gestionnaires d'actifs, permettant aux entreprises d'accéder au plein potentiel de leurs données. Grâce à des techniques d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique exclusives, Accelex automatise les processus d'extraction, d'analyse et de partage de données essentielles sur le rendement des investissements et les transactions. La solution a été développée pour simplifier les exigences des flux de travail des investisseurs et de leurs gestionnaires d'actifs. Accelex, dont le siège social est à Londres, possède des bureaux à Paris, à Luxembourg, à New York et à Toronto. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : https://accelextech.com

À propos de LGT Capital Partners

LGT Capital Partners est un spécialiste de premier plan des investissements alternatifs qui détient plus de 80 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 600 clients institutionnels dans 41 pays. Une équipe internationale de plus de 600 professionnels est responsable de la gestion d'une large gamme de programmes d'investissement centrée sur les marchés privés, les liquidités de remplacement et les solutions impliquant une diversité de catégories d'actifs. Basée à Pfaeffikon, en Suisse, la société possède des bureaux dans plus d'une vingtaine de villes en Europe, en Asie, en Amérique et au Moyen-Orient. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.lgtcp.com

SOURCE Accelex