Li Auto-IPO: Een nieuwe weg inslaan

Als de eerste investeerder van Li Auto zag ik de praktische kant van de productstrategie van Li Auto. Vanaf dag 0 nam Li Auto een gedurfde beslissing om zich te concentreren op elektrische voertuigen met een groot bereik (EREV's) in plaats van zuiver elektrische modellen, wat de gemeenschappelijke strategie was die collega-bedrijven hadden aangenomen. Zuiver door batterijen aangedreven elektrische voertuigen staan momenteel voor structurele uitdagingen gezien de beperkte batterijcapaciteit, zoals laadinfrastructuur, consumentengewoonten, enz. Li Auto durfde een nieuwe weg in te slaan en werd de eerste onderneming in China die met succes EREV's commercialiseerde om zo het hoofd te bieden aan deze uitdagingen.

Ik wil de productmanagers bedanken die, net als het team van Li Auto, moedig genoeg zijn om anders te zijn. Dankzij hun onwrikbare toewijding aan hun producten wordt ons leven beter.

Als durfkapitalist zeg ik tegen mijn team dat wij ook moeten denken als ondernemers; we moeten vastberaden zijn in onze onafhankelijke analyse en durven andersdenkenden te steunen.

Vandaag is niet alleen een viering van een mijlpaal op de kapitaalmarkten, maar ook een teken van vooruitgang. Ik ben van mening dat de oplossing van Li Auto met een groter bereik de invoering van elektrische voertuigen in China zal versnellen. Voor mij heeft een versnelde aanname in het dichtstbevolkte land van de wereld gevolgen die verder gaan dan alleen de financiële kant; het is tevens een belangrijke stap in de richting van een groenere wereld, het heruitvinden van de manier waarop we denken over mobiliteit en misschien een totaal ander toekomstig stadsbeeld.

Toen Henry Ford auto's begon te produceren die binnen het economische bereik van de gemiddelde consument lagen, veranderde hij de koers van de menselijke mobiliteit en de manier waarop onze steden werden aangelegd: straten over de hele wereld werden aangepast voor het besturen van voertuigen. Hoe zullen toekomstige steden eruit zien als we de aanname van slimme elektrische voertuigen versnellen?

Toen Apple de eerste smartphone op de markt bracht, was een mobiel apparaat niet langer enkel een belapparaat maar gaf het vorm aan de evolutie van de menselijke communicatie. Met de vooruitgang op het gebied van slimme voertuigen zal een auto veel meer worden dan alleen maar een vervoermiddel. De topprioriteit van Li Auto is om een leider te zijn in autonome rijtechnologieën en een bijdrage te leveren aan de opbouw van een ecosysteem voor EV's dat de toekomst van e-mobiliteit zal aansturen. Vooruitgang op het gebied van slimme EV's zal de evolutie van de menselijke mobiliteit veranderen. Enkele van de meest innovatieve, biljoen-dollar-bedrijven van de toekomst zullen technologiebedrijven op dit gebied zijn. Daarom heb ik vroeg ingezet bij Li Auto.

De beste manier om de toekomst te voorspellen is door deze te creëren; en wij zijn er trots op dat dit nu net is wat Li Auto doet.

Tot slot wil ik de ondernemers en wetenschappers over de hele wereld bedanken die beschikken over de creativiteit, de visie en de drang om problemen aan te pakken die ooit als "onmogelijk" werden beschouwd. Als durfkapitalist is het mijn verantwoordelijkheid om deze mensen en ideeën onophoudelijk op te sporen en hun visie te versterken met de nodige instrumenten en kapitaal. Als er één ding is dat ik kan doen om mijn stempel op onze wereld te drukken, dan is dit het.

Met vriendelijke groeten,

Mingming HUANG

Stichtend vennoot

Future Capital Discovery Fund

30 juli 2020

Li Auto

Li Auto is een Chinese fabrikant van elektrische auto's die premium slimme elektrische SUV's ontwerpt, ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt.

Future Capital Discovery Fund (ook bekend als "Future Capital")

Het in 2014 opgerichte Future Capital Discovery Fund is een gespecialiseerde investeerder in de aanvangsfase die zich richt op zakelijke technologieën en selectieve baanbrekende consumententechnologiebedrijven in Groot-China.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1221952/Li_Auto_IPO_Blazing_a_Different_Trail.jpg

SOURCE Future Capital Discovery Fund