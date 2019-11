Li Zhenguo, le président de LONGi, participera au Forum Global de Fortune de Paris pour discuter la disposition des nouvelles énergies et la vision du développement durable

XI'AN, Chine, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- M. Li Zhenguo, fondateur et président d'une société de technologie solaire avancée dans le monde - LONGi Green Energy Technology (ci-après dénommés les « Actions de LONGi » et « LONGi ») sera invité à Paris en France pour participer au 16e Forum Global de Fortune organisé par Magazine « Fortune », un média connu dans le monde.

Au cours du forum, le président Li Zhenguo s'entretiendra avec les dirigeants de commerce de 500 Fortune Globale venant de « Fortune » sur des questions importantes de façonnement du commerce international et énoncera une opinion unique pour la croissance économique de la Chine. On rapporte que M. Hu Houkun, vice-président du groupe Huawei, et d'autres représentants d'entrepreneurs chinois ont également confirmé leur participation à ce Forum Global de Fortune.

Le développement durable est le sujet principal à s'avancer durant ce forum. Lors de la table ronde de « Chine : Nouveau front pour la croissance de l'économie » organisé le 18 novembre. M. Li Zhenguo discutera comment l'industrie photovoltaïque peut assister la croissnce économique verte en tant que une composante importante du secteur de l'énergie durable.

La compétitivité excellente de LONGi est à la pointe de l'industrie mondiale photovoltaïque, partageant des technologies avancée pour promouvoir un développement coordonné de l'industrie.

En moins de 20 ans,LONGi a attiré l'attention du monde grâce qux résultats commerciaux exceptionnels, les valeurs de marché des Actions de LONGi ont dépassé 100 milliards de dollars, soit la plus grande société photovoltaïque dans le monde pendant la même période. Les Actions de LONGi sont entrées dans les 500 meilleures entreprises du classement de Fortune China pendant trois années consécutives. Elles font également partie des 50 sociétés les mieux cotées de Forbes Asia en 2018 et des 2000 sociétés les mieux cotées de la liste mondiale de Forbes en 2019. Avec des innovations continues et des percées dans la technologie photovoltaïque, LONGi a été sélectionné pour la liste de 50 sociétés intelligentes (TR50) dans « le compte rendu de technologie du MIT » en 2019. Selon le « Rapport mondial sur la compétitivité des entreprises triathloniennes pour le troisième trimestre de 2017» (PV Triathlon) publié par un organisme consultatif autoritaire, Phanton Consulting, l'indice de santé financière de LONGi se classe au premier rang mondial. LONGi est l'un des premiers groupes de A action à être inclus dans le système d'indices MSCI et dans l'indice FTSE Russell.

M.Li Zhenguo : « Solar for Solar-la Terre du carbone négatif » dans l'action.

Lors de la 24e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, tenue à Katowice (Pologne) en décembre 2018, il a développé ce concept de développement durable : « fabriquert des produits photovoltaïques avec l'énergie photovoltaïque, l'énergie propre fabrique l'énergie propre, nous réaliserons l'ensemble de la chaîne de fabrication de produits photovoltaïques sans émissions de carbone, élargirons sans cesse les scénarios d'utilisation de la production photovoltaïque, nous appliquerons la production photovoltaïque au dessalement de l'eau de mer, à l'irrigation dans le désert et à d'autres domaines, et aiderons en définitive les humains à solidifier les émissions de carbone et mettrons en réalité le développement en carbone négatif. .

Pendant les occasions importantes telles que le 24e Congrès Mondial de l'Énergie et la table ronde de Sommet des Leaders Mondiaux de l'Énergie, M. Li Zhenguo a mis accent, en reposant sur son concept personnel et des résultats éffectués par LONGi, sur les avantages de la production d'énergie photovoltaïque et les belles perspectives, dans l'espoir d'aider l'industrie photovoltaïque à surmonter les contraintes et à obtenir davantage de soutien.

Recherches profondes continues, les Actions de LONGi accélèrent plus loin la structure du marché européen

En tant qu'avancé fournisseur mondial de produits photovoltaïques et de services photovoltaïques, le plan des Actions de LONGi en Europe a également fait l'objet de beaucoup d'attention. Pendant cette visite en Europe et cette présence au Forum Global de Fortune de Paris, M. Li Zhenguo rencontrera les importants partenaires européens pour discuter des possibilités de coopération dans le domaine de l'énergie.

A Ostende, les centres touristique littoraux en Belgique, 1729 modules photovoltaïques à haute efficacité de Longi fournissent suffisamment des énergies propres pour la gare d'Ostende, dans la capitale belge, Bruxelles, où se situe le siège de l'Union Européenne, le parking de Zoo PairiDaiza, qui est considéré comme le « meilleur jardin en Belgique » , installe activement les toits photovoltaïques, dont 62 750 panneaux photovoltaïques de LONGi y installeront entièrement au printemps de l'année 2020, ce qui permet à ce lieu de devenir le « plus grand parking photovoltaïque dans le monde » . M. Li Zhenguo se rendra visite à les deux « LONGi Manufacturation » emblématiques, et échangera les changements apportés par la production d'énergie photovoltaïque avec les responsables et encore discutera la possibilité d'amélioration plus loin.

Les discours et les activités de M. Li Zhenguo dans cette édition de Forum Mondial de Fortune activeront de plus la structure stratégique de LONGi en Europe et stimuleront la coopération entre la carte globale de LONGi et les nouveaux champs d'énergie. À l'avenir, LONGi offrira une impulsion plus puissante pour le développement en plein essor de l'industrie photovoltaïque mondiale et pour la transformation accélérée du développement durable, d'ailleurs poussera le processus que la production électronique d'énergie photovoltaïque deviendra une solution énergétique ultime pour les futurs humains. (Fin)

