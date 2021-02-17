聯邦政府獎學金計劃開始接受 2022 計劃的申請

華盛頓2021年2月16日 /美通社/ -- 非母語英語課程 (EHLS) 將由即日起至 2021 年 7 月 8 日接受申請。

EHLS 是一項加強的高級英語和專業技能計劃，旨在為來自聯邦政府各種職業的非英語母語人士做好準備。 該計劃從一月至八月進行，在華盛頓特區喬治城大學 (Georgetown University) 進行 6 個月的全日制課程，以及兩個月的兼讀制網上課程。完成 EHLS 後，畢業生可在聯邦政府工作至少一年，任職負責國家安全的職位。

在 2022 年，美國公民可獲得相當於學士學位的全額獎學金，而他們的母語是阿拉伯語、阿塞拜疆語、俾路支語、班巴拉語、達里語、豪薩語、印地語、哈薩克語、韓語、庫爾德語、吉爾吉斯語、中文、普什圖語、波斯語、旁遮普語、俄語、索馬里語、塔吉克語、塔馬舍克語、泰語、土耳其語、烏爾都語、烏茲別克語或越南語。

獎學金計劃的更多資訊載於 www.ehlsprogram.org。

聯絡人：

Chelsea Lafferty

項目經理

非母語英語課程 (EHLS)

202.355.1523

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Center For Applied Linguistics

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SOURCE Center For Applied Linguistics