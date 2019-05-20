聯合國記者協會（UNCA）2019年度聯合國及其相關機構最佳報道獎

紐約2019年5月20日 /美通社/ -- 2018年，在聯合國記者協會成立70週年之際，聯合國記者協會邀請全球傳媒報名角逐第24屆（2019年度）UNCA聯合國及其相關機構和外勤部門最佳印刷傳媒、廣播電視傳媒及網絡媒體報道獎。提交報名參賽作品的截止時間為 2019 年 9 月 15 日 。

各獎項均向全球所有新聞記者開放。獎項包括：

Elizabeth Neuffer Memorial Prize。該獎項由 Alexander Bodini Foundation 贊助，為報道聯合國及其機構的文字傳媒（包括網絡媒體）所設，用於紀念2003年在巴格達殉職的《波士頓環球報》聯合國分社社長Elizabeth Neuffer。 Ricardo Ortega Memorial Prize廣播電視傳媒報道獎。該獎項由聯合國文明聯盟贊助，是為紀念2004年在海地殉職的西班牙Antena 3 TV駐紐約電視記者Ricardo Ortega而設立的聯合國及其機構廣播電視傳媒報道獎。 摩納哥王儲阿爾貝二世基金/聯合國記者協會氣候變化全球大獎。該獎項是為印刷傳媒（包括網絡媒體）和廣播電視傳媒設立的與氣候變化、生物多樣性和水資源相關的報道獎項。

報名須知：

報名參加各獎項評選的作品均應為針對聯合國及其機構的報道；評委會歡迎針對所有領域特別是2030年可持續發展目標、維和行動、防止核武器和生化武器擴散等問題的報道。

任何在2018年9月至2019年8月期間通過印刷傳媒、廣播電視傳媒（電視或廣播）和網絡媒體發表的報道作品均可報名參賽。

評委會將評出最具有影響力、洞察力和創造力的作品，記者的勇氣、勤勉以及為調查報道付出的努力亦將考慮在內。聯合國內發生的日常及突發新聞會被特別考慮。尤其歡迎發展中國家的傳媒報名參賽。

報名參賽作品可以任何一種聯合國官方語言（英文、法文、阿拉伯文、中文、西班牙文、俄文）提交。

同時請提交英文或法文書面腳本便於評審工作。

每位參賽者至多可以申請兩類獎項，每項提交不超過三篇作品。接受集體作品報名參賽。需網上提交電子文檔和網絡鏈接。

報名及作品提交方法：

報名和作品提交流程在網上進行，請登入UNCA網站並填寫UNCA Awards Entry Form。

首頁，請填寫作者個人信息，並上傳個人照片，然後以電子方式提交個人作品，需附網頁鏈接和/或直接在報名表格上上傳所有文件。

網上提交電子版作品**

請注意：作品接收的截止時間為2019年9月15日。

如有疑問，請致電聯合國記者協會辦公室，聯繫電話： +1 212-963-7137 ，或發送郵件至uncaawards@unca.com。

點擊此鏈接直接進入UNCA Awards Entry Form 頁面：

http://unca.com/unca-awards-call-for-submissions-form/

聯合國記協評委會成員：Valeria Robecco (聯合國記協主席)， Giampaolo Pioli (報道獎主席)，Jianguo Ma (聯合國記協第二副主席)，Luke Vargas（聯合國記協第三副主席），Seana Magee (聯合國記協秘書)，Tuyet Nguyen (報道獎協調員)，Sherwin Bryce-Pease (聯合國記協理事)，Maria Khrenova (聯合國記協理事)，Betul Yuruk（聯合國記協理事)。

圖標：https://mma.prnewswire.com/media/888713/unca_blue_Logo.jpg

United Nations Correspondents Association

SOURCE United Nations Correspondents Association