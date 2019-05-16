联合国记者协会（UNCA）2019年度联合国及其相关机构最佳报道奖

纽约2019年5月17日 /美通社/ -- 2018年，在联合国记者协会成立70周年之际，联合国记者协会邀请全球媒体报名角逐第24届（2019年度）UNCA联合国及其相关机构和外勤部门最佳印刷媒体、广播电视媒体及网络媒体报道奖。提交报名参赛作品的截止时间为 2019 年9月15日 。

各奖项均向全球所有新闻记者开放。奖项包括：

Elizabeth Neuffer Memorial Prize。该奖项由 Alexander Bodini Foundation 赞助，为报道联合国及其机构的文字媒体（包括网络媒体）所设，用于纪念2003年在巴格达殉职的《波士顿环球报》联合国分社社长Elizabeth Neuffer。 Ricardo Ortega Memorial Prize广播电视媒体报道奖。该奖项由联合国文明联盟赞助，是为纪念2004年在海地殉职的西班牙Antena 3 TV驻纽约电视记者Ricardo Ortega而设立的联合国及其机构广播电视媒体报道奖。 摩纳哥王储阿尔贝二世基金/联合国记者协会气候变化全球大奖。该奖项是为印刷媒体（包括网络媒体）和广播电视媒体设立的与气候变化、生物多样性和水资源相关的报道奖项。

报名须知：

报名参加各奖项评选的作品均应为针对联合国及其机构的报道；评委会欢迎针对所有领域特别是2030年可持续发展目标、维和行动、防止核武器和生化武器扩散等问题的报道。

任何在2018年9月至2019年8月期间通过印刷媒体、广播电视媒体（电视或广播）和网络媒体发表的报道作品均可报名参赛。

评委会将评出最具有影响力、洞察力和创造力的作品，记者的勇气、勤勉以及为调查报道付出的努力亦将考虑在内。联合国内发生的日常及突发新闻会被特别考虑。尤其欢迎发展中国家的媒体报名参赛。

报名参赛作品可以任何一种联合国官方语言（英语、法语、阿拉伯语、汉语、西班牙语、俄语）提交。

同时请提交英语或法语书面脚本便于评审工作。

每位参赛者至多可以申请两类奖项，每项提交不超过三篇作品。接受集体作品报名参赛。需在线提交电子文档和网络链接。

报名及作品提交方法：

报名和作品提交流程在网上进行，请登录UNCA网站并填写UNCA Awards Entry Form。

首页，请填写作者个人信息，并上传个人照片，然后以电子方式提交个人作品，需附网页链接和/或直接在报名表格上上传所有文件。

**必须在线提交电子版作品**

请注意：作品接收的截止时间为2019年9月15日。

如有疑问，请致电联合国记者协会办公室，联系电话： +1 212-963-7137 ，或发送邮件至uncaawards@unca.com。

点击此链接直接进入UNCA Awards Entry Form 页面：

http://unca.com/unca-awards-call-for-submissions-form/

联合国记协评委会成员：Valeria Robecco (联合国记协主席)， Giampaolo Pioli (报道奖主席)，Jianguo Ma (联合国记协第二副主席)，Luke Vargas（联合国记协第三副主席），Seana Magee (联合国记协秘书)，Tuyet Nguyen (报道奖协调员)，Sherwin Bryce-Pease (联合国记协理事)，Maria Khrenova (联合国记协理事)，Betul Yuruk（联合国记协理事)。

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United Nations Correspondents Association

SOURCE United Nations Correspondents Association