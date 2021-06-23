聯合國記者協會（UNCA）2021年度聯合國及其相關機構最佳報道獎

獲獎者將於2021年12月（具體日期待定）在美國紐約舉行的頒獎盛宴上接受聯合國秘書長頒獎

紐約2021年6月23日 /美通社/ -- 聯合國記者協會邀請全球媒體記者遞交作品，參加第25屆（2021年度）聯合國記者協會最佳印刷媒體、廣播電視媒體及網絡媒體報道獎銀角逐。報道範圍涵蓋新冠疫情、氣候變化、聯合國、聯合國機構以及任務區行動。

2020年，受新聞疫情影響，第25屆聯合國記協新聞獎頒獎活動被推遲。今年，聯合國記協將重新向全球新聞領域的傑出人士頒發獎項。在新聞記者的工作條件惡化、失業、減薪、媒體自由受到攻擊的情況下，尤其在獲取信息和高質量新聞如此重要的情況下，肯定他們的傑出工作至關重要。

提交報名參賽作品的截止時間為2021年9月15日。

各獎項均向全球所有新聞記者開放。獎項包括：

伊麗莎白·紐弗紀念獎（Elizabeth Neuffer Memorial Prize）。該獎項由 Alexander Bodini Foundation 贊助，為報道新冠疫情的印刷媒體（包括網絡媒體、廣播和電視）而設。 摩納哥王儲阿爾貝二世基金/聯合國記者協會氣候變化全球大獎。該獎項是為印刷媒體（包括網絡媒體）和廣播電視媒體設立的與氣候變化、生物多樣性和水資源相關的報道獎項。 裡卡多·奧爾特加紀念獎（Ricardo Ortega Memorial Prize），獎勵對聯合國、聯合國機構以及任務區的報道，由聯合國文明聯盟贊助。

該獎項為印刷媒體（包括網絡媒、電視和廣播）而設。

報名須知：

作品必須是在2019年9月至2021年8月期間出版印刷，或在廣播、電視以及網絡上報道的作品。

評委們將關注具有影響力、洞察力和獨創性的作品，並將考慮記者的勇氣、調查和報道技能。尤其歡迎來自發展中國家媒體的參賽作品。

參賽作品可以用任何一種聯合國官方語言提交(英語、法語、阿拉伯語、漢語、西班牙語和俄語)，但為了方便評審過程，必須提交一份英語或法語的書面譯文。

每位參賽者至多可以申請兩類獎項，每項提交的作品不超過兩篇（條）。接受集體作品報名參賽。

需在線提交電子文檔和網絡鏈接。

報名及作品提交方法：

報名和作品提交流程在網上進行，請登錄UNCA網站並填寫UNCA Awards Entry Form。

首頁，請填寫作者個人信息，並上傳個人照片，然後以電子方式提交個人作品，需附網頁鏈接和/或直接在報名表格上上傳所有文件。

**必須在線提交電子版作品**

請注意：作品接收的截止時間為2021年9月15日。

如有疑問，請致電聯合國記者協會辦公室，聯繫電話：+1 212-963-7137，或發送郵件至 [email protected]

點擊此鏈接直接進入UNCA Awards Entry Form頁面：

http://unca.com/unca-awards-call-for-submissions-form/

聯合國記協評委會成員：Valeria Robecco（聯合國記協主席）， Giampaolo Pioli（報道獎主席），Tuyet Nguyen（報道獎協調員）

United Nations Correspondents Association

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SOURCE United Nations Correspondents Association