Lianhua Qingwen listada no esquema de diagnóstico e tratamento da pneumonia pelo novo coronavírus no Laos

Com base em sua eficácia e dosagem, o medicamento para os pacientes portadores de COVID-19 é dividido em três estágios para a prevenção, o tratamento e a recuperação da pneumonia causada pela COVID-19, com outros seis tipos de uso. O fármaco tem aprovação das comunidades médicas do Laos e será acrescido à prática clínica para o tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Para reforçar as defesas contra a COVID-19 no Laos, uma equipe médica chinesa de 12 grandes especialistas na prevenção e controle de infecções, tratamento intensivo, epidemias e exames laboratoriais tem trabalhado em colaboração com os departamentos de saúde locais e diversos centros de tratamento da COVID-19 para lidar com a epidemia.

Para oferecer um procedimento terapêutico abrangente para os pacientes com pneumonia causada pela COVID-19, a equipe clínica desenvolveu um "Esquema para diagnóstico e tratamento para pneumonia pelo novo coronavírus no Laos" na forma de diretrizes de tratamento baseadas nos registros clínicos e dados da doença na China. A segunda versão de estudo do esquema foi aprovada pelas autoridades locais, que incorporaram a medicina tradicional chinesa (TCM) como potencial tratamento no combate aos sintomas da COVID-19.

"A maioria dos pacientes do Laos infectados com o vírus apresentam sintomas leves e a medicina tradicional chinesa tem desempenhado um papel fundamental na melhora do quadro da saúde e na prevenção do agravamento do quadro", comentou Du Yibing, especialista em TCM da equipe médica que está trabalhando no Laos.

A Administração Estatal Chinesa de Medicamentos aprovou recentemente a administração complementar de medicamentos para novas indicações das cápsulas/grânulos da Lianhua Qingwen. Estão entre as indicações complementares:

Acréscimo de "indicações funcionais" à indicação previamente aprovada de: "para tipos leves/comuns de febre, tosse e fadiga no tratamento convencional da pneumonia causada pelo novo coronavírus".

Acréscimo de "administrar por 7-10 dias para o tratamento de pneumonia leve causada pelo novo coronavírus" à seção de "Dosagem e Administração".

A eficácia das cápsulas (grânulos) da Lianhua Qingwen no tratamento da COVID-19 foi avaliada por meio de diversos experimentos comparativos e estudos clínicos. Um estudo clínico multicêntrico, randomizado e controlado para avaliar a eficácia do medicamento da Lianhua Qingwen para o tratamento da pneumonia decorrente da COVID-19, conduzido em 20 hospitais chineses em nove províncias, concluiu que o medicamento da Lianhua Qingwen pode contribuir para a diminuição de diversos sintomas clínicos comuns da COVID-19, como febre, fadiga e tosse seca.

A Yiling Pharmaceutical tem liderado os esforços de combate à pandemia. Desde o início do surto da COVID-19, a empresa doou um total de RMB 3 milhões (475.000 dólares) em cápsulas da Lianhua Qingwen para o Iraque e para a Itália. Em março, a empresa doou suprimentos médicos que somam um valor total de RMB 2 milhões (280.000 dólares) para a Cruz Vermelha da China como parte da iniciativa em apoio às comunidades médicas de todo o mundo.

