LianLian Global s'associe à FlavorCloud pour le transport international

LianLian Global offre aux commerçants des possibilités de paiement et d'expédition au-delà des frontières en un service unique

HANGZHOU, Chine, 22 décembre 2020 /PRNewswire/ -- LianLian Global, une entreprise technologique de premier plan pour les activités commerciales transfrontalières, en partenariat avec FlavorCloud , une plateforme logistique transfrontalière de premier ordre, a annoncé l'intégration d'une logique d'expédition intelligente pour les commerçants dans la plateforme de LianLian Global. Le service est disponible immédiatement pour les commerçants basés en Chine sur http://logistics.lianlianpay.com .

Ce partenariat élargit les services de paiement de LianLian Global pour les commerçants, en permettant à toute entreprise transfrontalière d'accéder aux meilleurs prestataires de services logistiques du monde. Ce service permet une expédition mondiale abordable, sans problèmes et efficace, en fournissant un suivi de bout en bout des envois grâce au réseau mondial optimisé de transporteurs transfrontaliers de FlavorCloud.

Le réseau logistique mondial de FlavorCloud aidera les clients de LianLian Global à apparier intelligemment un service logistique optimal personnalisé avec chaque commande spécifique, en élargissant les options d'expédition sortante, en réduisant les coûts de décision du commerçant, tout en automatisant le dédouanement et en améliorant considérablement les délais de livraison.

Grâce à ce partenariat, la plateforme technologique transfrontalière de LianLian Global comprend des services de paiements internationaux et des services d'expédition, qui rassemblent tout en un seul endroit pour les commerçants, tout en les reliant sans effort aux opportunités mondiales.

Les acteurs chinois du commerce électronique représentaient 76,5 % du commerce électronique transfrontalier total en 2019, pour une valeur totale de 10 500 milliards de yuans. Alors que la demande mondiale de produits chinois augmente, l'adoption de plateformes technologiques qui rendent les choses simples, rapides et faciles pour les commerçants chinois s'accélère. Avec les paiements et les expéditions sur une seule plateforme, LianLian Global supprime les flux de travail coûteux et inefficaces pour les commerçants, ce qui rend la navigation dans le commerce électronique transfrontalier beaucoup plus simple.

David Messenger, PDG de LianLian Global, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à FlavorCloud. Cette collaboration nous aide à poursuivre notre mission qui consiste à rendre le commerce électronique transfrontalier sans effort pour les commerçants, tant au niveau des paiements que de l'expédition. »

Il poursuit : « Nos clients nous ont dit que la logistique transfrontalière reste une organisation lourde et coûteuse. Notre solution intégrée s'appuie sur l'expertise et le réseau logistique de FlavorCloud pour rendre l'expédition internationale facile, abordable et sans problème pour nos marchands - quel que soit l'endroit où ils doivent livrer. Ensemble, nous allons créer plus d'efficacité, de transparence et de réduction des coûts pour les commerçants chinois. »

Rathna Sharad, PDG et fondatrice de FlavorCloud, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à LianLian Global, qui est une société de premier plan dont l'objectif est de fournir aux commerçants des services de commerce électronique transfrontaliers intégrés, en tant que plateforme. Je pense que ce partenariat va bouleverser la logistique internationale conventionnelle pour permettre aux commerçants chinois de vendre aux consommateurs du monde entier. FlavorCloud est une start-up en pleine croissance, et la valeur que nous offrons aux marchands et aux marques de commerce électronique est directe et significative. Nous espérons permettre en permanence aux marques de commerce électronique de se mondialiser et de s'adapter à l'évolution du commerce électronique et du paysage commercial. »

À propos de LianLian Global

LianLian Global est une entreprise technologique qui met en relation les vendeurs locaux avec les opportunités mondiales.

Nous permettons aux commerçants en ligne de faire plus d'affaires au-delà des frontières. Lorsque les vendeurs doivent recevoir des paiements internationaux, obtenir des financements, résoudre des problèmes de logistique d'expédition, gérer des opérations de change ou s'acquitter d'obligations fiscales à l'étranger, nous simplifions la complexité des opérations dans d'autres pays, en donnant aux commerçants et aux vendeurs la liberté de faire des affaires partout, sans interruption.

Faisant partie du groupe LianLian, et disposant de licences et de bureaux en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et dans toute l'Asie, LianLian Global est intégré dans les principales plateformes de commerce électronique du monde entier, avec des services couvrant plus de 100 pays et régions. www.lianlianglobal.com

À propos de FlavorCloud

FlavorCloud est une plateforme de services logistiques transfrontaliers de bout en bout pour les marques, les détaillants et les marchés de vente directe au consommateur (DTC). Son service mondial d'aide au commerce électronique utilise un apprentissage approfondi pour évaluer les performances historiques des transporteurs et suggérer automatiquement les meilleurs services et tarifs d'expédition internationale. En outre, la société propose un traitement des retours internationaux « sans problèmes ».

