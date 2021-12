Liao-čcheng nadväzuje priateľské a kooperatívne vzťahy s mestom Paks v Maďarsku

Li Changping v mene straníckeho výboru mesta Liao-čcheng a mestskej samosprávy poďakovala hosťom a priateľom za ich dlhodobú starostlivosť a podporu mesta Liao-čcheng a v krátkosti predstavila mesto Liao-čcheng. Povedala, že nadviazanie priateľského a kooperatívneho vzťahu medzi oboma mestami otvorilo novú kapitolu vzájomných výhod, obojstranne výhodnej spolupráce a spoločného rozvoja. Vyjadrila nádej, že obe mestá využijú túto príležitosť na dosiahnutie lepších výsledkov rozšírením spolupráce, posilnením vzájomnej komunikácie a podporou výmeny poznatkov medzi ľuďmi.

Na slávnostnom ceremoniáli Li Changping a Szabo Peter podpísali v mene svojich miest Dohodu o nadviazaní priateľského a kooperatívneho vzťahu. Spoločnosť Liaocheng Techgong Health Science and Technology Co. Ltd. darovala mestu Paks 30 000 rúšok podľa európskeho štandardu (FFP2). Obchodná spoločnosť Mingshang podpísala sériu dohôd s maďarskou skupinou Wink Group a maďarským vinárstvom Cathedral Winery.

