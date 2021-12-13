Ляочэн устанавливает дружественные и рабочие отношения с венгерским Пакшем

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Information Office of Liaocheng Municipal Government

Dec 13, 2021, 10:20 ET

ЛЯОЧЭН (Китай), 13 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- 8 декабря была проведена Конференция по китайско-венгерскому обмену в сфере экономики, торговли и культуры 2021 года и церемония подписания договора об установлении дружественных и рабочих взаимоотношений между городами Ляочэн и Пакш. На церемонии по видеосвязи присутствовали представители посольства Венгрии в Китае, посольства Китая в Венгрии, Венгерского агентства стимулирования экспорта, Канцелярии иностранных дел провинции Шаньдун и города Пакш. С речью на церемонии выступила заместитель партсекретаря и мэр Ляочэна Ли Чанпин (Li Changping).

Scene of the signing ceremony
Scene of the signing ceremony
The Hungarian Ambassador to China Mate Pesti made a speech.
The Hungarian Ambassador to China Mate Pesti made a speech.
Laszlo Krisar, Honorary Citizen of Liaocheng City, delivered a speech.
Laszlo Krisar, Honorary Citizen of Liaocheng City, delivered a speech.
Liaocheng Techgong Health Science and Technology Co. Ltd. donated 30,000 European standard (FFP2) masks to Paks City.
Liaocheng Techgong Health Science and Technology Co. Ltd. donated 30,000 European standard (FFP2) masks to Paks City.
Scene of the signing ceremony The Hungarian Ambassador to China Mate Pesti made a speech. Laszlo Krisar, Honorary Citizen of Liaocheng City, delivered a speech. Liaocheng Techgong Health Science and Technology Co. Ltd. donated 30,000 European standard (FFP2) masks to Paks City.

По видеосвязи на церемонии выступил с речью венгерский посол в Китае Мате Пешти (Mate Pesti). В числе других выступавших руководитель политического отдела посольства Китая в Венгрии Лю Чжэньхуа (Liu Zhenhua), заместитель директора Канцелярии иностранных дел провинции Шаньдун Ли Юнсэнь (Li Yongsen), мэр города Пакш Сабо Петер (Szabo Peter), почетный внешнеэкономический советник Венгрии и почетный гражданин города Ляочэн Ласло Кришар (Laszlo Krisar), сотрудник посольства Венгрии в Китае по культурно-просветительской деятельности и заместитель директора Института Листа — Венгерского культурного центра в Пекине Адам Даниэль (Adam Daniel) и председатель правления Hungarian Wink Group Хуан Чэньфэн (Huang Chenfeng). По данным Информационного бюро муниципального правительства Ляочэна, в своих выступлениях все они приветствовали установление дружественных и рабочих взаимоотношений между Ляочэном и Пакшем, выразив надежду на то, что два города воспользуются этой возможностью для более эффективной реализации потенциала взаимодействия, углубления практического сотрудничества с расширением его масштаба, а также приложат усилия для достижения взаимной пользы и взаимовыгодных результатов.

Ли Чанпин, выступавшая от имени муниципального комитета Партии и муниципального правительства Ляочэна, выразила свою признательность гостям и друзьям за их многолетнюю помощь и поддержку в адрес города, сделав краткое представление города Ляочэн. Она заявила, что установление дружественных и рабочих взаимоотношений между двумя городами открывает новые перспективы обеспечения взаимной выгоды, взаимовыгодного сотрудничества и общего развития. Она также выразила надежду на то, что два города смогут воспользоваться этой возможностью для достижения лучших результатов за счет расширения сотрудничества, укрепления взаимных связей и стимулирования международных обменов.

От имени своих городов Ли Чанпин и Сабо Петер подписали на церемонии Договор об установлении дружественных и рабочих взаимоотношений. Компания Liaocheng Techgong Health Science and Technology Co. Ltd. безвозмездно передала городу Пакш 30 тысяч масок европейского стандарта (FFP2). Mingshang Trading Company подписала ряд соглашений с Hungarian Wink Group и Hungarian Cathedral Winery.

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Подпись: Обстановка на церемонии подписания

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Подпись: Посол Венгрии в Китае Мате Пешти произнес речь.

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Подпись: Почетный гражданин города Ляочэн Ласло Кришар выступил с речью.

Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=410552
Подпись: Компания Liaocheng Techgong Health Science and Technology Co. Ltd. безвозмездно передала городу Пакш 30 тысяч масок европейского стандарта (FFP2).

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1707322/1_Signing_ceremony.jpg 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1707321/2_Ambassador.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1707320/3_Honorary_Citizen.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1707319/4_Donation.jpg

SOURCE Information Office of Liaocheng Municipal Government

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