Liberis gromadzi 32 mln funtów na przyspieszenie wdrażania planów ambitnego wzrostu w USA i Europie

Liberis wesprze tysiące małych przedsiębiorstw, oferując im finansowanie, którego potrzebują do osiągnięcia sukcesu.

LONDYN, 22 stycznia 2020 r. /PRNewswire/ -- Liberis, spółka fintech, której misją jest trwała zmiana w zakresie finansów małych przedsiębiorstw, z powodzeniem zamknęła rundę inwestycyjną w największej jak do tej pory sesji gromadzenia funduszy w ramach finansowania kapitałowego z wynikiem 32 milionów funtów. Pierwsza w historii spółki sesja gromadzenia funduszy w ramach finasowania kapitałowego prowadzona była przez FTV Capital - firmę kapitałową, która ma na swoim koncie spore osiągnięcia w zakresie wspierania szybko rozwijających się spółek świadczących usługi finansowe i technologiczne. Liberis jest wspierane przez Blenheim Chalcot, brytyjską wiodącą spółkę typu venture builder specjalizująca się w technologiach cyfrowych, która powitała FTV jako współinwestora w Liberis. Inwestycja ta sprawiła, że zdolność finansowania kapitałowego i dłużnego Liberis przekracza 150 mln funtów.

Liberis od momentu swojego powstania wsparło ponad 15000 małych przedsiębiorstw, dostarczając fundusze o wartości ponad 450 mln funtów, z czego większość została pozyskana dzięki innowacyjnej platformie Usług Finansowania (Funding-as-a-Service) prowadzonej przy wsparciu zintegrowanych partnerów. Partnerzy strategiczni Liberis, wśród których znajduje się 4 największe na świecie centra autoryzacyjno-rozliczeniowe, obecnie wdrażają na swoich platformach rozwiązania typu white label, by oferować finasowanie małych przedsiębiorstw własnym klientom.

W ostatnich 18 miesiącach Liberis odnotowało gwałtowny wzrost z rozszerzeniem działalności na 5 nowych państw, w tym Wielką Brytanię, USA, Szwecję, Czechy, Słowację i Finlandię. Nowa inwestycja zapewni spółce dalszy wzrost w Stanach oraz rozszerzenie działalności na dwa nowe kraje europejskie, jak również przyciągnięcie najbardziej utalentowanych osób i zwiększenie liczby pracowników o 30%, planowane na przyszły rok. Inwestycja pozwoli także na stopniowy rozwój działalności na rynkach ogólnoświatowych dzięki unikalnym modelom partnerstwa, które są wsparciem dla milionów drobnych przedsiębiorstw, które mają problemy z dostępem do finansowania, które pozwoliłoby im rozwinąć skrzydła.

Rob Straathhof, dyrektor generalny Liberis, komentuje: „Drobne przedsiębiorstwa są życiodajna siłą globalnej gospodarki, a jednak wciąż banki i tradycyjni pożyczkodawcy odmawiają im pomocy. Takie przedsiębiorstwa nadal spotykają na swej drodze bardzo niekorzystne warunki spłaty i skomplikowany procedury. Cieszymy się z inwestycji z FTV Capital, bo to oznacza, że możemy kontynuować działalność i współpracować z coraz to nowymi partnerami, rozszerzać zakres oferowanych produktów oraz powiększać nasz zespół, by służyć 50 milionom małych firm w USA, Europie i Wielkiej Brytanii finansowaniem, którego potrzebują. Rok 2020 zapowiada się dla Liberis naprawdę ekscytująco, a ta inwestycja finansowa pozwoli przyspieszyć realizację naszych planów, abyśmy my z kolei mogli pomóc kolejnym tysiącom drobnych przedsiębiorstw na całym świecie dzięki szybkiemu, elastycznemu i uczciwemu finansowaniu".

„W FTV wierzymy, że połączenie obsługi płatności i finansowania małych przedsiębiorstw stanowi ogromną szansę inwestycyjną. Stosowany przez Liberis model zróżnicowanych kanałów dystrybucji jest niezwykle atrakcyjną ofertą zarówno dla partnerów strategicznych spółki, jak i klientów z sektora małych przedsiębiorstw. Liberis może teraz wykorzystać naszą globalna sieć partnerów ( Global Partner Network ®) - grupę czołowych przedsiębiorstw działających na rynku usług finansowych i płatniczych, które pomagały spółkom z portfela FTV przez dwie dekady - aby wspierać nas na ścieżce znacznego wzrostu podczas międzynarodowej ekspansji na rynku europejskim i amerykańskim. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani możliwością współpracy z silnym zespołem zarządzającym spółką i dotychczasowymi inwestorami w celu wspierania ich we wdrażaniu ich wizji" - powiedział Jerome Hershey, starszy doradca ds. inwestycji spółki FTV.

„Rob i zespół Liberis zbudowali doskonałą współpracę z największymi na świecie dostawcami usług w zakresie płatności jako partnerami strategicznymi, i jesteśmy zachwyceni, że FTV zostanie naszym współinwestorem. Bardzo cieszy nas perspektywa ścisłej współpracy z tą spółką podczas kontynuacji rozbudowy zaplecza partnerów i wspierania globalnego wzrostu spółki" - powiedział Manoj Badale, założyciel Blenheim Chalcot.

Aby wzmocnić swoją działalność na skalę globalną, spółka Liberis mianowała w ostatnim czasie dyrektorów generalnych na regiony USA i Europy. Stanowisko dyrektora generalnego na region USA obejmie Howard Kramen, który wcześniej prowadził operacje kredytowe PayPal o zasięgu ogólnoświatowym. Kramen odegrał kluczową rolę w udzieleniu pożyczek o łącznej wartości przekraczającej 10 miliardów USD ponad 225 tysiącom małych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i Niemczech. W tym samym czasie Pedram Taylor dołącza do spółki jako dyrektor generalny na region Europy, wnosząc do Liberis swoje dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze usług finansowych, mając za sobą pracę na stanowisku dyrektora zarządzającego spółki Emric - dostawcy technologii finansowych w obsłudze kredytów, czy na stanowiskach kierowniczych w Nets, EnterCard i American Express.

Do załogi Liberis dołączy również Jerome Hershey z FTV. Po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej firmy OnDeck jako kierownik działu pozyskiwania kontaktów biznesowych i rozwoju biznesu, a także mając za sobą role inwestycyjne w Spectrum Equity i Technology Crossover Ventures, Jerome wnosi do spółki bogatą wiedzę i doświadczenie i będzie wspierał organizację w jej ekspansji na rynku USA.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1080063/Liberis_group_Logo.jpg

SOURCE Liberis