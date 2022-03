Libertex remporte le prix du « Meilleur courtier de CFD en Europe » lors de la 10e édition des prix du Global Brands Magazine

À propos de ce prix, Marios Chailis (directeur du marketing de Libertex) a déclaré : « En grande partie grâce à son application conviviale utilisée par plus de 2,2 millions de clients satisfaits, Libertex a reçu plusieurs prix « Meilleur de » au fil des ans et ce nouveau prix est une preuve supplémentaire de notre engagement à fournir à nos clients la meilleure expérience de trading possible ainsi qu'un service à la clientèle exceptionnel. »

À propos de Libertex

Libertex , qui fait partie du groupe Libertex, est un courtier réglementé par la Cyprus Securities and Exchange Commission, qui propose des CFD négociables dont les actifs sous-jacents sont les matières premières, les devises, les ETF , les crypto-monnaies et autres. Libertex propose également des investissements sans commission sur des actions réelles.

Au fil des ans, Libertex a reçu plus de 40 distinctions et reconnaissances internationales prestigieuses, notamment le prix du « Courtier le plus fiable d'Europe » (Ultimate Fintech Awards, 2021). Libertex est le partenaire commercial officiel du Tottenham Hotspur FC, réunissant les mondes passionnants du football et du trading.

À propos de Global Brands Magazine

GBM a toujours été à l'avant-garde, en proposant des nouvelles, des points de vue et des opinions sur les marques qui façonnent l'avenir de leur secteur. Le magazine basé au Royaume-Uni offre à ses lecteurs des nouvelles et des informations sur les « meilleures marques de leur catégorie » dans le monde entier.

À propos des Global Brand Awards

Les Global Brand Awards honorent les marques pour l'excellence de leurs performances et récompensent les entreprises de différents secteurs. Nous récompensons les acteurs essentiels qui évoluent vers l'excellence en leur offrant une plateforme pour saluer leurs efforts.

Voici les liens vers les sites de nos réseaux sociaux :

Facebook : https://bit.ly/3vmafVT

LinkedIn : https://bit.ly/3ph7SzM

Twitter : https://bit.ly/3Hqgt9C

Instagram : https://bit.ly/3hwHNbL

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1764748/Libertex_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1764747/GBM_2022_Logo.jpg

SOURCE Global Brands Publications Limited