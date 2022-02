Liberty Strategic Capital lidera rodada de investimentos na BlueVoyant, uma plataforma de defesa cibernética líder do setor

WASHINGTON, 24 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Liberty Strategic Capital, empresa de capital privado fundada e liderada pelo ex-Secretário do Tesouro Steven T. Mnuchin, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo com a BlueVoyant, LLC, uma plataforma de defesa cibernética líder do setor, para investir um total de USD 125 milhões na empresa e liderar uma rodada de financiamento da Série D da BlueVoyant de USD 250 milhões. Esse é o quarto investimento da Liberty Strategic Capital desde sua fundação e seu terceiro investimento no setor de segurança cibernética, uma das principais áreas de foco da Liberty.

A BlueVoyant é uma empresa de defesa de segurança cibernética que opera quatro linhas de negócios: serviços gerenciados de segurança, oferecendo detecção e resposta a ameaças cibernéticas 24 horas por dia, 7 dias por semana, dentro das redes dos clientes; defesa terceirizada contra riscos cibernéticos, oferecendo visibilidade da cadeia de suprimentos e de redes de fornecedores; proteção contra riscos digitais, oferecendo proteção de marca, inteligência aplicada a ameaças e resposta a incidentes; além de serviços profissionais e serviços de segurança cibernética de missão crítica. A plataforma e o serviço da BlueVoyant oferecem um alto grau de automação e customização e contam com o respaldo de analistas de segurança cibernética com experiência substancial nas principais organizações governamentais globais de defesa cibernética, incluindo a National Security Agency, o Federal Bureau of Investigation, a Unit 8200 das forças de defesa de Israel e a GCHQ do Reino Unido, além de especialistas em segurança cibernética do setor privado.

O rápido surgimento e o aumento da gravidade e da frequência das ameaças cibernéticas, juntamente com uma prolongada escassez de talentos em segurança cibernética, criaram uma lacuna significativa na capacidade de oferecer defesa adequada da infraestrutura crítica. A Liberty acredita que a BlueVoyant está preparada para preencher essa lacuna, uma vez que oferece uma plataforma para integrar a melhor tecnologia de defesa de segurança cibernética da categoria a uma plataforma de serviços gerenciados para os clientes. Além disso, à medida que novas ameaças de segurança cibernética surgem e as tecnologias de defesa se adaptam, a BlueVoyant está preparada para se manter ágil diante de um cenário de ameaças que muda constantemente.

O Secretário Mnuchin, fundador e sócio-gerente da Liberty Strategic Capital, afirmou: "Com o aumento das ameaças cibernéticas, a BlueVoyant se posicionou como líder diferenciada em detecção e resposta gerenciadas, gestão terceirizada de riscos cibernéticos, proteção contra riscos digitais e serviços profissionais de segurança cibernética. Estamos muito satisfeitos com a parceria com a BlueVoyant e com sua equipe de gestão de alto nível, já que eles continuam a impulsionar o crescimento nesse mercado crítico e em rápida expansão."

Jim Rosenthal, cofundador e CEO da BlueVoyant, disse: "Quando fundamos a BlueVoyant, sabíamos que a segurança cibernética estava se tornando rapidamente uma das ameaças mais significativas que as empresas e agências governamentais enfrentariam, e algo que nossa equipe estava preparada de forma diferenciada para enfrentar. Em pouco mais de quatro anos, chegamos a mais de 560 funcionários e conquistamos a confiança de mais de 700 clientes. A demanda do mercado que estamos observando é enorme, e vemos essa tendência acelerando à medida que os profissionais de segurança recorrem a nossas soluções de segurança cibernética baseadas em resultados."

Tom Glocer, presidente executivo e cofundador da BlueVoyant, afirmou: "Como diretor líder de duas empresas da Fortune 100, vejo a crescente demanda por soluções avançadas de segurança cibernética. Essa demanda só crescerá nos próximos anos, e a BlueVoyant está equipada de forma diferenciada para atender às necessidades internas e externas das empresas grandes e pequenas."

Em conexão com o investimento da Liberty na BlueVoyant, o Secretário Mnuchin ingressará na diretoria da BlueVoyant.

A Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atua como consultora jurídica da Liberty Strategic Capital.

Sobre a BlueVoyant

Na BlueVoyant, reconhecemos que a segurança cibernética eficaz requer prevenção e defesa ativas tanto em sua empresa quanto na cadeia de suprimentos. Nossos dados, análises e tecnologia proprietários, juntamente com nossa profunda experiência, atuam como uma força multiplicadora para proteger todo o seu ecossistema.

Precisão. Acionabilidade. Prontidão. Escalabilidade.

Fundada em 2017 por ex-funcionários da área cibernética de empresas Fortune 500 e do governo, a BlueVoyant está sediada na cidade de Nova York e tem funcionários em Washington, D.C., Maryland, São Francisco, Israel, Filipinas, Canadá, Reino Unido, Espanha, Austrália, Hungria, República Tcheca, Romênia, Eslováquia, Holanda, Bélgica, Alemanha, Suécia, Dinamarca, El Salvador, Colômbia, México e Panamá.

Sobre a Liberty Strategic Capital

A Liberty Strategic Capital é uma empresa de capital privado sediada em Washington, D.C. com foco em investimentos estratégicos em tecnologia, serviços financeiros e fintech e novas formas de conteúdo. A empresa foi fundada em 2021 e é liderada pelo ex-Secretário do Tesouro Steven T. Mnuchin. O portfólio da Liberty inclui investimentos significativos nas empresas de tecnologia de segurança cibernética Cybereason e Contrast Security, bem como um investimento na Satellogic, uma empresa de tecnologia de satélites.

O investimento da BlueVoyant será o quarto investimento da Liberty Strategic Capital desde sua fundação no início do ano passado. Como Secretário do Tesouro e membro do National Security Council, o Secretário Mnuchin ajudou a moldar a abordagem do governo dos EUA em relação às ameaças cibernéticas, incluindo a supervisão do projeto de novas sanções econômicas direcionadas a ataques cibernéticos e criminosos cibernéticos transnacionais iranianos, russos e norte-coreanos e o uso de autoridades sancionadoras para combater ataques de ransomware. O secretário Mnuchin também foi o representante do governo dos EUA responsável pela segurança cibernética no setor de serviços financeiros. Nessa função, ele trabalhou diretamente com os principais órgãos reguladores dos EUA e diretores das maiores instituições financeiras dos EUA sobre prontidão de segurança cibernética, coordenação regulatória e resposta a incidentes. Além disso, o secretário Mnuchin liderou a modernização da tecnologia e segurança de dados dentro do Internal Revenue Service dos EUA (instituição semelhante à Receita Federal do Brasil) para oferecer uma melhor proteção à maior coleção de dados financeiros pessoais confidenciais do país.

Michael D'Ambrosio, diretor administrativo da Liberty e ex-diretor assistente do United States Secret Service, que tem profunda experiência em questões de segurança nacional, teve um papel fundamental nesse investimento. D'Ambrosio desempenhará uma função de liderança nos esforços da Liberty para oferecer assistência estratégica à BlueVoyant, ingressando em seu conselho consultivo estratégico.

