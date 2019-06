LIBY, la première marque de lessive de Chine, annonce le lancement de son dernier produit à Londres avec des experts du monde entier

Liby est la toute première marque de lessive chinoise à lancer un produit au Royaume-Uni. Cette action sans précédent est sans aucun doute le fruit de la force exceptionnelle de la marque Liby et de sa notoriété auprès de la population chinoise : « Liby est utilisé dans sept foyers sur dix en Chine, générant des ventes qui devancent toutes les autres marques du secteur dans le pays depuis dix années consécutives », a déclaré M. Mars Wu, responsable de la gestion de la marque Liby, en présentant Liby aux invités et aux journalistes en présence.

Établie en 1994, la marque Liby se distingue sur le marché chinois par sa taille et sa compétitivité. Actuellement, elle se classe au premier rang des ventes en Chine et quatrième à l'échelle internationale, surpassant des multinationales qui existent depuis plus de 100 ans et dominant le secteur de la lessive en Chine. M. Wu a dévoilé certains « secrets » à l'origine du succès de Liby.

« Depuis le premier jour, la mission de Liby a toujours été d'apporter santé et bonheur à toutes les familles, et nous sommes déterminés à offrir à nos clients des produits sains, respectueux de l'environnement et innovants du point de vue technologique. » Liby investit chaque année plus de 4 % de son chiffre d'affaires dans la technologie et le développement de produits. Parallèlement, en condensant la lessive en poudre ordinaire sous une forme plus concentrée, la société a réduit les matériaux d'emballage de 25 % et sa consommation annuelle de plastique de 2 000 tonnes.

Depuis sa création, Liby œuvre à « apporter aux consommateurs des produits de qualité et respectueux de l'environnement ». En 2016, la société a lancé sa lessive en poudre hypoallergénique révolutionnaire, suivie par une lessive sans agents de blanchiment fluorescents, un savon à lessive entièrement naturel et bien d'autres produits qui incarnent le concept de la marque et respectent ses normes. Liby a également eu l'honneur d'être nommée sponsor officiel des Jeux olympiques de Pékin 2008, et s'est vue décerner le prix « International Carbon-Value Award » en 2018.

À l'échelle mondiale, Liby se présente comme une entreprise extrêmement innovante et prometteuse dotée de grandes capacités. Liby reconnaît l'importance des nouvelles technologies et continue de bâtir des partenariats stratégiques avec des entreprises internationales bien établies, telles que Givaudan, Firmenich, Novozymes, DOW, BASF, Clariant et Nouryon. Cette nouvelle essence de lessive Liby est un produit qui combine la technologie avec des idées innovantes provenant du monde entier.

Lors de la présentation du nouveau produit, M. Wu a expliqué que la raison pour laquelle celui-ci avait été développé était que Liby souhait améliorer les capacités de nettoyage, de soin des produits textiles et de parfumage des lessives ordinaires sur le marché national. Ce produit fera de la lessive une expérience agréable. Il redéfinira les attentes des consommateurs en matière de lessive, qui, loin d'une simple expérience de « nettoyage » et de « corvée du quotidien », deviendra une expérience de « soin du linge » et un « art de vivre ».

Lady Penny Mountbatten, ambassadrice des marques sous mandat royal et des marques du patrimoine britannique, a également fait l'éloge de Liby. Elle a déclaré : « Je constate la persévérance de Liby en ce qui concerne son concept "lavage et entretien en un seul produit" depuis la création de la marque, et ce concept correspond parfaitement à mon idée de la lessive et à celle de la famille royale. Lorsque j'utilise cette essence de lessive Liby, les vêtements conservent leur éclat et leur douceur sans avoir besoin d'utiliser d'assouplissant supplémentaire. Cela m'a vraiment surprise et j'en suis très satisfaite. »

Kitty Zhang, directrice scientifique de Liby, a démontré à l'occasion de l'événement les caractéristiques extraordinaires de cette essence de lessive. Elle a fait montre de performances exceptionnelles dans sa capacité à nettoyer, préserver la souplesse et parfumer de manière durable les vêtements, ce qui a surpris et impressionné toutes les personnes présentes.

En tant que top model internationale et en raison de ses relations avec des designers de haut rang, Lara Stone est particulière exigeante en matière de lessive. « Cette essence de lessive se compose de sept essences, et elle permet de prendre soin des vêtements comme les produits cosmétiques de luxe prennent soin de notre peau. » Étant par ailleurs mère d'un enfant, elle ne se soucie pas seulement de la capacité de nettoyage de la lessive, mais également de la sécurité et de la bonne santé de sa famille. Sachant que tous les produits Liby font l'objet de tests cosmétiques officiels et sont garantis comme étant hypoallergéniques, Lara est satisfaite et peut choisir l'essence de lessive Liby en toute confiance pour son enfant chéri et pour elle-même.

La technologie innovante employée dans l'essence de lessive Liby a également reçu l'approbation d'autres experts du secteur. Natalie Gibson, experte en teinture de textiles et de tissus de l'école Central Saint Martins, a déclaré : « De nombreuses lessives disponibles sur le marché éliminent les taches tenaces, mais endommagent dans le même temps les tissus et les couleurs. Les polymères adoucissants et la technologie de restauration ionique innovante de ce produit aident non seulement à restaurer la douceur naturelle des vêtements, mais aussi à préserver la condition du tissu, offrant ainsi un résultat impressionnant. » Elle espère que Liby continuera à apporter des surprises au secteur international de la lessive et aux consommateurs à travers ses capacités technologiques innovantes.

Un autre point fort du produit est son arôme durable de 72 heures, qui adopte la technologie de la microcapsule pour enfermer l'essence parfumante dans une fine couche formée à la surface du tissu. Cette technologie ne se retrouve généralement que dans la production de parfums de luxe. La parfumeuse française Calice Becker, qui a conçu de nombreux parfums classiques et primés et a souvent travaillé avec des marques de luxe telles que Dior, Tom Ford et bien d'autres, a montré une grande appréciation de l'arôme naturel de cette essence et de sa technologie d'encapsulation du parfum de pointe. « Je crois que dans ce domaine, une bonne essence doit pouvoir apporter une sensation de plaisir grâce à un arôme durable. » Elle espère voir à l'avenir plus de partenariats potentiels afin d'offrir aux consommateurs de meilleures expériences odorifères à travers des produits de soin du linge.

L'essence de lessive Liby vous impressionnera non seulement par ses capacités, mais également par son conditionnement. La bouteille a été conçue en collaboration avec le cabinet de design britannique de renom Pearl Fisher. À travers le prisme de l'art, cette bouteille se transforme en une œuvre d'art et en un moyen unique d'améliorer la qualité de vie de tout un chacun. En rassemblant des idées d'experts du monde entier, Liby mène une véritable révolution pour offrir aux consommateurs une meilleure expérience de lessive au quotidien.

