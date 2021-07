Licença permanente na Grécia para apostas on-line e cassino para B2B GAMING SERVICES (MALTA) LTD (www.betshop.gr)

"Nossos esforços estão sempre focados na oferta responsável e inovadora de serviços de tecnologia para garantir e satisfazer o mercado on-line, enquanto, ao mesmo tempo, continuamos a aumentar nossa pegada social, com consistência e respeito pela sociedade e pelo Estado grego. A Hellenic Gaming Commission mostrou profissionalismo e muita cooperação ao longo deste processo complexo, e todos nós devemos destacar e agradecer a eles por isso. Entendemos o licenciamento sob a nova estrutura regulatória permanente como uma recompensa por nossa decisão de que nossa empresa não pode estar ausente da Grécia. Ao mesmo tempo, consideramos como uma oportunidade de continuar nossa oferta para o benefício de jogadores on-line, da sociedade e do Estado. Estamos aqui com nossos vinte e cinco anos de experiência, e continuaremos."

B2B GAMING SERVICES (www.b2bgamingservices.com), uma força motriz na Europa por 25 anos, é a plataforma e o "espaço de ação" do popular e em rápido crescimento www.betshop.gr, um ambiente que hospeda milhares de opções de apostas para apostas esportivas, cassino e jogos selecionados entre os principais provedores internacionais, com jogos que são constantemente atualizados, enquanto a experiência geral de jogos é acompanhada por inovações que aumentam o valor geral dos serviços oferecidos, incluindo seu incomparável atendimento ao cliente, rapidez nos pagamentos e proteção aos jogadores.

O processo de licenciamento permanente de apostas e provedores de jogos on-line começou em outubro de 2019 com a instituição da nova lei pelo Parlamento grego.

As licenças são emitidas pela autoridade de licenciamento grego ("Hellenic Gaming Commission"), de acordo com a nova lei 4635/2019 e a estrutura regulatória subsequente que "encerrou" um atraso permanente que existe desde 2011, pois neste mercado tem estado em vigor desde então uma licença temporária transitória para jogos on-line.

As novas licenças permanentes têm 7 anos de duração, o mercado de apostas on-line está aberto a novas empresas, além das temporariamente licenciadas desde 2011 que têm o direito de se inscrever, enquanto o mercado grego tem mostrado dinâmica e crescimento significativos nos últimos anos e está sendo considerado entre os mais promissores globalmente.

