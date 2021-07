Licence permanente en Grèce pour les paris et le casino en ligne octroyée à B2B GAMING SERVICES (MALTE) LTD (www.betshop.gr)

« Nos efforts sont toujours axés sur l'offre responsable et innovante de services technologiques pour assurer et satisfaire le marché en ligne, tout en continuant à augmenter notre empreinte sociale, avec cohérence et respect pour la société et l'État grec. La Commission hellénique des jeux a fait preuve de professionnalisme et de grande coopération tout au long de ce processus complexe, et nous devrions tous les en féliciter et les en remercier. Nous comprenons l'octroi de la licence en vertu du nouveau cadre réglementaire permanent comme une récompense pour notre décision que notre société ne peut pas être absente de la Grèce. En même temps, nous y voyons une occasion de poursuivre notre offre au profit des joueurs en ligne, de la société et de l'État. Nous sommes ici avec 25 ans d'expérience, et nous continuons. »

B2B GAMING SERVICES ( www.b2bgamingservices.com ), un leader en Europe depuis 25 ans, est la plate-forme et « l'espace d'action » du site populaire et en pleine croissance www.betshop.gr , un environnement qui accueille des milliers d'options de paris pour les paris sportifs, de casinos et de jeux sélectionnés parmi les principaux fournisseurs internationaux, avec des jeux qui sont constamment mis à jour. Dans le même temps, l'expérience de jeu globale est accompagnée d'innovations qui améliorent la valeur globale des services proposés, en particulier son service client inégalé, la rapidité des paiements et la protection des joueurs.

Le processus de licence permanente des fournisseurs de paris et de jeux en ligne a commencé en octobre 2019 avec l'adoption de la nouvelle loi par le Parlement grec.

Les licences sont délivrées par la Greek Licensing Authority (« Commission hellénique des jeux »), conformément à la nouvelle loi 4635/2019 et au cadre réglementaire subséquent qui a « clôturé » un retard permanent existant depuis 2011, car sur ce marché a été en vigueur depuis lors un régime transitoire de licence temporaire pour les jeux en ligne.

Les nouvelles licences permanentes ont une durée de 7 ans, le marché des paris en ligne est ouvert aux nouvelles entreprises, en plus de celles temporairement autorisées depuis 2011 qui avaient le droit de postuler, tandis que le marché grec montre une dynamique et une croissance significatives ces dernières années et est considéré comme l'un des plus prometteurs au niveau mondial.

