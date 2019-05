LIDE Brazilian Investment Forum reúne Toffoli, Maia, Alcolumbre, Doria e Zema nesta quarta-feira (15) em Nova York

SÃO PAULO, 13 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A quinta edição do LIDE Brazilian Investment Forum, que acontece nesta quarta-feira, 15 de maio, em Nova York, nos EUA, reúne alguns dos principais protagonistas do cenário político nacional, como os presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM/AC), da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), e do Supremo Tribunal Federal (STF), José Dias Toffoli, além dos governadores de São Paulo, João Doria (PSDB), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o secretário de Estado da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles.

Com a presença de cerca de 200 investidores, banqueiros e empresários estrangeiros e brasileiros, o evento organizado pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais acontece este ano no Metropolitan Club e busca fomentar a retomada do crescimento e dos investimentos no País. O evento será transmitido ao vivo pela TV LIDE (www.tvlide.com.br) entre 8h e 11h (horário de Nova York), o correspondente às 9h e 12h (horário de Brasília).

Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado participam do painel 1 sobre "O desafio do Legislativo para a retomada do crescimento". Maia vai defender a união em prol da política econômica do País com a reforma da Previdência e Alcolumbre, a prontidão dos senadores nas discussões sobre o novo Pacto Federativo e a garantia de que a Casa vá cumprir seu papel para assegurar uma melhor distribuição dos recursos públicos entre os entes federados.

Na sequência, Toffoli abre o painel 2 com o tema "O desafio do Judiciário para a retomada do crescimento". Já os governadores paulista e mineiro, respectivamente, irão abordar as "Novas oportunidades de investimentos nos estados". Neste cenário, Doria falará juntamente com o secretário Meirelles a respeito de projetos de concessão e de desestatização, prioridades em seu mandato. Por sua vez, Zema vai defender a construção de um ambiente confiável e saudável para que os investimentos possam gerar renda e, consequentemente, empregos.

O mote do LIDE Brazilian Investment Forum 2019 reforça o atual momento econômico brasileiro pelo qual passa a retomada do crescimento, ainda de forma tímida e cautelosa. "Precisamos voltar a crescer priorizando investimentos e geração de emprego. O Brazilian Investment Forum é a contribuição do LIDE para impulsionar os aportes que alavancarão nossa economia, beneficiando todas as camadas da população", ressalta o chairman do LIDE e ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan.

CAOA, COSAN, GOCIL, FS, JHSF, NELSON WILIANS ADVOGADOS, TOUCH ID e VITACON são patrocinadoras do evento, que conta com apoio da CT GROUP, GM, KIA MOTORS, UHG, WALD e WHIRLPOOL. CDN COMUNICAÇÃO, FORMAG'S, RCE DIGITAL e TRACK são fornecedores oficiais. PR NEWSWIRE, RÁDIOS BAND, RÁDIO JOVEM PAN, REVISTA LIDE e TV LIDE são mídia partners.

LIDE

http://www.lideglobal.com



