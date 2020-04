LIDE Ceará realiza LIVE na quinta (23) com Senador Tasso Jereissati, Secretário do Tesouro e Presidente do Insper

FORTALEZA, Brasil, 22 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- "Desafios da economia brasileira face à Covid-19" é o tema da transmissão que o LIDE Ceará promove nesta quinta-feira (23), às 12h30, com o senador Tasso Jereissati; o secretário do Tesouro Nacional Mansueto Almeida e o presidente do Insper Marcos Lisboa. "O momento deve ser de apoio aos estados, desde que todos assumam contrapartidas. Não é possível esquecer a sustentabilidade do país e o equilíbrio fiscal", diz Emilia Buarque, presidente do LIDE Ceará. A live é exclusiva para filiados e convidados.

FONTE LIDE Ceará

