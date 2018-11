LIDE Next debate desafios tecnológicos e regulamentação da blockchain

SÃO PAULO, 27 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais promoveu nesta terça-feira, 27 de novembro, no Museu da Imagem e Som (MIS), em São Paulo, mais uma edição do LIDE NEXT, dedicado ao tema "Blockchain". O evento teve como anfitriões Leonardo Framil, presidente do LIDE Tecnologia e da Accenture e Gustavo Ene, CEO do LIDE. A blockchain é uma tecnologia de registro distribuída que visa a descentralização como medida de segurança. São bases de registros e dados distribuídos e compartilhados que têm a função de criar um índice global para todas as transações que ocorrem em um determinado mercado. A tecnologia surgiu em 2008 para permitir que o bitcoin fosse criado. Na criptomoeda, a blockchain pode ser entendida como o conjunto de regras que possibilitam seu funcionamento.