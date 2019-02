LIDE Next 'Smart Cities' reúne especialistas em tecnologia, empresários e autoridades para debate sobre cidades do futuro

SÃO PAULO, 8 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais reunirá na próxima quinta-feira, dia 14, renomados especialistas em tecnologia, empresários e autoridades públicas no LIDE Next 'Smart Cities', evento que debaterá soluções para as cidades do futuro. O encontro será realizado das 8h às 12h, no BTG Pactual, sob o comando de Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE, e Leonardo Framil, presidente do LIDE Tecnologia.

O evento será dividido em quatro painéis. O primeiro, sobre "Energia e Sustentabilidade", terá a participação dos debatedores Gadner Vieira, CMO do Hexing Group, e Marcos Krapels, CEO da Micropower-Commerc, com moderação de Framil.

Com o tema "Espaços Urbanos Inteligentes", o segundo painel apresentará o caso de Medellín, segunda maior cidade da Colômbia, considerada uma das mais inovadoras do mundo. Carlos Jaramillo, que está à frente da Ruta N, um dos principais centros tecnológicos colombianos, debaterá o tema com Luiz Felipe Salin Monteiro, secretário de Governo Digital no Ministério da Economia. Leopoldo de Albuquerque, presidente do Instituto Smart City Business America, será o moderador.

O terceiro painel abordará as "Condições necessárias para o avanço de Cidades Inteligentes" e terá como debatedor Daniel Annenberg, secretário municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo.

O último painel terá participação especial do italiano Bibop Gresta, presidente global da Hyperloop Transportation Technologies, empresa que está desenvolvendo uma rede de cápsulas sustentável e de alta velocidade para o transporte terrestre de pessoas e cargas. O projeto promete gerar mais energia do que gasta e funcionar com levitação magnética passiva, atingindo uma velocidade de até 1.200 km/h, quase o dobro de uma aeronave comercial.

