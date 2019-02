LIDE reúne dirigentes para traçar estratégias de expansão em 2019

SÃO PAULO, 18 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- Dirigentes do LIDE - Grupo de Líderes Empresariais se reunirão entre os dias 21 e 23 de fevereiro, na capital baiana, para o 8º COMLIDE, encontro anual com presidentes das unidades no Brasil e no exterior, para traçar estratégias de expansão em 2019. Este ano, o evento conta com palestra do empresário e publicitário Nizan Guanaes. O LIDE está presente em todas as regiões do País e nos cinco continentes, promovendo networking entre líderes corporativos e fomentando o diálogo entre empresariado e poder público.

O 8º COMLIDE contará com a participação de cerca de 30 dirigentes de unidades do LIDE e será comandado por Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE; Celia Pompeia, vice-presidente executiva do Grupo Doria; e João Doria Neto, diretor-executivo do Grupo Doria. Mário Dantas, presidente do LIDE Bahia, será o anfitrião do evento.

Para Furlan, o COMLIDE é a oportunidade de definir, em conjunto, os objetivos do grupo, sob a perspectiva de todos os representantes do LIDE. "O 8º COMLIDE traz a possibilidade de analisar os novos cenários e definir prioridades para o ano corrente. Acredito que, juntos, possamos desenvolver estratégias para alcançar bons resultados, tanto para o LIDE como para seus mais de 1.700 filiados em todo o mundo. Além de definir nosso posicionamento institucional", afirma.

O encontro também contará com a presença de representantes do LIDE na Alemanha, Argentina, Chile, China, Itália e Paraguai, entre outros.

Sobre o LIDE

O LIDE - Grupo de Líderes Empresariais é uma organização de caráter privado, que reúne empresários em diversos países. O LIDE debate o fortalecimento da livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança corporativa no setor público e privado. Fundado no Brasil, em 2003, o LIDE é formado por líderes empresariais de corporações nacionais e internacionais, que se preocupam em sensibilizar o empresariado brasileiro para a importância de seu papel na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e consciente. Atualmente, o Grupo conta com unidades regionais, internacionais e setoriais, totalizando 25 frentes de atuação. Para informações adicionais, basta acessar lideglobal.com.

