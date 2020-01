Líder budista, em proposta de paz anual, aplaude ações de jovens pelas questões climáticas e incentiva tratado sobre armas nucleares

TOKYO, 27 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Em 26 de janeiro de 2020, foi divulgada a 38ª Proposta de Paz do Dr. Daisaku Ikeda, presidente da SGI (organização não governamental filiada às Nações Unidas), intitulada Rumo ao Futuro Compartilhado: Construindo uma Era de Solidariedade Humana. Essa data marca também o aniversário de fundação da Soka Gakkai Internacional (SGI).

Os dois principais temas ressaltados pelo Dr. Daisaku Ikeda nessa proposta são as ações contra as alterações climáticas e a abolição das armas nucleares, com foco na vida e no sofrimento de cada pessoa por vezes ofuscado pelos índices macroeconômicos. Ele descreve as mudanças climáticas como "um desafio fundamental, do qual depende o destino da humanidade", e reforça o fato de que elas ameaçam esvaziar os esforços globais pela conquista dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Exaltando a vitalidade de jovens ativistas em prol do clima, ele afirma: "Quando o desejo dos jovens em transformar a realidade se une ao indomável otimismo, as possibilidades são ilimitadas".

Ikeda propõe que Conferências da Organização das Nações Unidas de Jovens pelo Clima sejam realizadas a cada ano até 2030 e solicita uma Resolução do Conselho de Segurança que integre a participação de jovens em decisões relacionadas ao clima.

Em conformidade com as décadas de ação rumo à abolição de armas nucleares, Ikeda clama por esforços para assegurar que o Tratado sobre a Proibição das Armas Nucleares (TPAN) conquiste cinquenta ratificações e entre em vigor neste ano, que marca o 75º aniversário do bombardeio atômico de Hiroshima e de Nagasaki.

Ele propõe a realização de um Fórum Popular por um Mundo Sem Armas Nucleares centrado nos hibakusha [sobreviventes da bomba atômica] e na sociedade civil, sediado em uma das duas cidades, dando continuidade à entrada em vigor do tratado. Também solicita uma extensão de cinco anos do novo tratado Start [Strategic Arms Reduction Treaty — ou Tratado de Redução de Armas Estratégicas, em português] entre os Estados Unidos e a Rússia como o primeiro passo rumo às negociações multilaterais sobre desarmamento nuclear.

Preocupado com os riscos de desestabilização de sistemas de armas nucleares causados por ciberataques ou Inteligência Artificial (IA), ele solicita que se iniciem as deliberações sobre um regime de proibição relacionado aos ciberataques em sistemas nucleares, IA e outras tecnologias, na Conferência de Revisão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) que ocorrerá em abril na sede da ONU, em Nova York.

Ikeda ainda ressalta o sofrimento de crianças e jovens desprovidos de oportunidades de educação devido ao conflito armado ou a desastres naturais, e solicita o fortalecimento do pilar financeiro do fundo global Educação Não Pode Esperar, mantido pelo Unicef.

O Dr. Ikeda conclui a proposta com o compromisso de dar prosseguimento às ações em prol do movimento popular, afirmando: "A SGI continuará promovendo o empoderamento de, por e pelas pessoas, enquanto enfrentamos a crise climática e outros desafios com um crescente movimento de solidariedade global".

A Soka Gakkai Internacional (SGI) é uma organização budista comunitária com 12 milhões de membros em todo o mundo que divulga os ideais de paz, cultura e educação. O presidente da SGI, Dr. Daisaku Ikeda (1928–), emite propostas de paz que oferecem uma perspectiva budista e soluções para problemas globais em 26 de janeiro de cada ano, desde 1983, para comemorar a fundação da organização. O ano de 2020 marca o 90º aniversário do estabelecimento da Soka Gakkai e o 45º aniversário de fundação da SGI. Visite: http://www.bsgi.org.br/.

