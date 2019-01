Líder budista, em proposta de paz, clama pela urgência do desarmamento e protagonismo da juventude

TÓQUIO, 28 de janeiro de 2019 /PRNewswire/ -- Em 26 de janeiro, foi publicada a 37ª Proposta de Paz do Dr. Daisaku Ikeda, presidente da SGI (organização não governamental filiada à ONU), intitulada Rumo a uma Nova Era de Paz e Desarmamento: Visão Focada no Ser Humano.

O tema principal da Proposta de Paz é a necessidade de empreender esforços conjuntos para o desarmamento, particularmente relacionados a acelerar o progresso da abolição das armas nucleares em torno do Tratado de Proibição de Armas Nucleares (TPAN). O Dr. Ikeda também enfatiza os perigos do emergente Sistema de Armas Letais Autônomas (LAWS, em inglês) e propõe a convocação imediata de conferência para negociar um tratado a fim de banir tais armas.

Elogiando a Agenda para o Desarmamento da ONU, lançada em maio de 2018 pelo secretário-geral António Guterres, defende uma mudança da visão unilateral da segurança atrelada ao Estado e ao poderio militar para uma visão centrada no ser humano, um multilateralismo focado nas pessoas baseado no esforço para construir um mundo no qual todos possam desfrutar uma segurança significativa.

O Dr. Ikeda observa como a complexidade e os desafios globais podem fazer os jovens sentir que uma mudança positiva é impossível. Solicita que eles resistam aos sentimentos de resignação e "encarem os severos desafios da nossa época como agentes de mudança proativa e contagiante".

Ele também frisa que o engajamento dos jovens com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) é fator crucial para atingi-los. Além disso, pede a expansão do Impacto Acadêmico da ONU (Unai, sigla em inglês), uma rede de universidades comprometidas com o apoio aos ODS e propõe uma conferência mundial dessas universidades em 2020.

O líder budista também saúda a indicação dos jovens como foco para a quarta fase do Programa Mundial para Educação em Direitos Humanos.

Em relação à abolição das armas nucleares, o Dr. Ikeda se concentra na expansão das ratificações do TPAN para que entre em vigor e clama pela criação de um grupo de Estados de mesma opinião para aprofundar o debate e promover a ratificação — Amigos do TPAN, que se baseiam em Amigos do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares (CTBT, sigla em inglês). Ele defende que o Japão lidere essa iniciativa.

O líder ainda ressalta o novo Apelo às Cidades do ICAN e a campanha em mídias sociais com a #ICANSave.

Visando a Conferência de Revisão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), o Dr. Ikeda conclama por passos como a remoção de ogivas nucleares do status de alerta máximo. E propõe, posteriormente, que uma quarta sessão especial da Assembleia Geral da ONU dedicada ao desarmamento (SSOD-IV, sigla em inglês) seja realizada em 2021.

Outro foco são os ODS relacionados à gestão de mananciais. O Dr. Ikeda espera que Japão, China e Coreia do Sul trabalhem juntos para apoiar os países no Oriente Médio e na África cuja demanda por reutilização e dessalinização da água é crescente.

A Soka Gakkai Internacional (SGI) é uma associação budista comunitária com 12 milhões de membros em todo o mundo. O presidente da organização, Dr. Daisaku Ikeda (1928–), emite propostas de paz que oferecem uma perspectiva budista e soluções para problemas globais em 26 de janeiro de cada ano, desde 1983, para comemorar a fundação da SGI. Visite: www.sgi.org.br.

