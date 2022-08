Líder budista pede aos Estados que se comprometam com "não primeiro uso" de armas nucleares antes da reunião do TNP

TÓQUIO, 1 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Em 26 de julho, antes da décima Conferência de revisão do TNP (Tratado sobre a não proliferação de armas nucleares), que terá início em 1º de agosto na sede da ONU em Nova York, o presidente da Soka Gakkai International (SGI), Daisaku Ikeda, pediu aos cinco estados com armas nucleares que declarem que nunca serão os primeiros a usá-las em um conflito: o princípio de "não ser o primeiro a usar".

Hoje, o risco de que armas nucleares sejam usadas está em seu nível mais alto desde a Guerra Fria. Ikeda, um ativista comprometido com a abolição nuclear há mais de 60 anos, pede aos cinco países com armas nucleares sob o TNP - Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China - que façam algo de concreto em relação à declaração feita em conjunto por seus líderes em 3 de janeiro de 2022, que "uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada", declarando políticas de "não ser o primeiro a usar".

Ele propõe que os seguintes pontos sejam incluídos no documento final da Conferência de revisão:

Que os cinco estados com armas nucleares se comprometam a continuar a cumprir sua declaração conjunta feita em janeiro, adotando imediatamente medidas para reduzir os riscos representados por armas nucleares de acordo com seus compromissos de desarmamento nuclear do Artigo VI.

Que os cinco Estados com armas nucleares, como questão de maior prioridade, declarem seu compromisso com o princípio de "não ser o primeiro a usar" o quanto antes possível.

Que, para dar forma concreta à declaração conjunta de que "nenhuma de nossas armas nucleares estará apontada uma contra a outra ou contra qualquer outro Estado", o princípio do "não ser o primeiro a usar" seja universalizado como política de segurança de todos os Estados detentores de armas nucleares, assim como dos Estados dependentes de energia nuclear.

Ikeda insiste: "Devemos lembrar que nunca foi o propósito do TNP estabelecer o confronto e a ameaça nuclear contínua como o destino inevitável da humanidade". Ele nos pede para aprender com os hibakushas do mundo todo - as vítimas dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki e dos testes de armas nucleares - que insistem que ninguém em lugar algum deveria sofrer o que eles sofreram.

Ikeda argumenta que o compromisso com o "não ser o primeiro a usar" também liberaria recursos para proteger as pessoas de ameaças compartilhadas, como a pandemia da COVID-19 e as mudanças climáticas.

Em 4 de agosto, durante a Conferência de revisão do TNP, a SGI realizará um evento paralelo promovendo a política de "não ser o primeiro a usar" junto com outras organizações com ideias semelhantes.

Leia a declaração completa em: https://sgi-peace.org/resources/2022-statement-calling-for-no-first-use

Daisaku Ikeda (1928 - ) é um filósofo budista, autor e presidente da Soka Gakkai International (SGI), uma ONG que promove a paz, a cultura e a educação em status consultivo desde 1983 junto à ONU ECOSOC. Todos os anos, desde 1983, Ikeda tem sido o autor de propostas de paz que oferecem abordagens concretas para resolver os complexos problemas globais enfrentados pela humanidade, centrados na necessidade de abolir as armas nucleares.

FONTE Soka Gakkai International

