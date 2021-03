Líder da AdTech TripleLift anuncia investimento majoritário da Vista Equity Partners

NOVA YORK, 29 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A TripleLift, uma das maiores plataformas de tecnologia de publicidade do mundo, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para receber um investimento majoritário da Vista Equity Partners. A Vista, empresa líder mundial em investimentos com foco em software empresarial, dados e negócios viabilizados por tecnologia, ajudará a impulsionar ainda mais a inovação na TripleLift e acelerar o crescimento global.

"Nós nos tornamos líderes no espaço da tecnologia de publicidade e estamos empolgados com nosso próximo capítulo", disse Eric Berry, cofundador e CEO da TripleLift. "Ao buscar um parceiro de investimento, valorizamos o conhecimento profundo da tecnologia de publicidade e a disposição para se dedicar ao desenvolvimento de nosso portfólio de produtos inovadores e de alto crescimento. A Vista é esse parceiro."

Fundada em 2012, a TripleLift está impulsionando a próxima geração de publicidade programática, inventando novos formatos de anúncios e desenvolvendo mercados bilaterais que oferecem monetização a editoras no mundo todo. A empresa se destacou como líder em publicidade programática nativa, ampliou suas ofertas de exibição e gravação de vídeos e agora está comercializando produtos inovadores em Connected TV. A TripleLift trabalha com mais de 80% das 100 editoras da comScore, 100% das 20 principais plataformas laterais de demanda (DSPs) e 100% dos 100 maiores anunciantes da AdAge. No ano passado, a TripleLift processou mais de 40 trilhões de transações publicitárias em desktop, dispositivo móvel e TV conectada.

"A TripleLift é uma empresa de tecnologia de publicidade de última geração que identificou e desenvolveu com sucesso vários novos mercados desde o seu início", disse Michael Fosnaugh, codiretor do Vista Flagship Fund e diretor administrativo sênior. "Em cada caso, geraram valor único para todo um ecossistema de empresas, incluindo marcas, editoras e parceiros, e estamos animados em trabalhar com Eric e a equipe para expandir ainda mais seu negócio."

"A Vista tem o prazer de fazer parceria com a TripleLift, e temos ainda muito espaço para crescer", disse Rod Aliabadi, diretor administrativo da Vista Equity Partners. "Estamos ansiosos para seguir com a liderança de mercado em programas, catalisando ainda mais nossa oportunidade em CTV e desenvolvendo nossa expansão para mercados internacionais prioritários em toda a Europa e Ásia."

Espera-se que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2021. Eric Berry permanecerá como CEO e continuará a atuar na diretoria. A True Ventures e a Edison Partners, dois investidores iniciais na TripleLift, permanecerão investindo na empresa.

A Centerview Partners LLC está atuando como consultora financeira exclusiva da TripleLift, e a Goodwin Procter LLP e a Reitler Kailas and Rosenblatt LLC estão atuando como consultoras jurídicas. A JP Morgan está atuando como consultora financeira da Vista, e a Kirkland & Ellis LLP está atuando como consultora jurídica.

Sobre a TripleLift

A TripleLift, uma das empresas de tecnologia de publicidade de crescimento mais rápido do mundo, é uma empresa de tecnologia alicerçada na interseção entre criatividade e mídia. Sua missão é tornar a publicidade melhor para todos— proprietários de conteúdo, anunciantes e consumidores— reinventando o posicionamento de anúncios, um meio de cada vez. Com fontes diretas de inventário, linhas de produtos diversificadas e criativos projetados para escala usando tecnologia de visão computacional, a TripleLift está impulsionando a próxima geração de publicidade programática do computador até a televisão. Em janeiro de 2021, a TripleLift registrou cinco anos de crescimento consecutivo de mais de 70%. A TripleLift é uma Business Insider Hottest AdTech Company, Inc. Revista 5000, Crain's New York Fast 50 e Deloitte Technology Fast 500. Obtenha mais informações sobre como a TripleLift está moldando o futuro da publicidade em triplelift.com.

Sobre a Vista Equity Partners

A Vista é uma empresa líder global de investimentos com mais de 73 bilhões de dólares em ativos sob gestão em 30 de setembro de 2020. A empresa investe exclusivamente em software empresarial, dados e empresas viabilizadas por tecnologia em suas estratégias privadas de crédito, capital público e capital permanente, promovendo uma abordagem que prioriza a criação de valor de mercado duradouro para o benefício de seu ecossistema global de investidores, empresas, clientes e funcionários. Os investimentos da Vista são ancorados por uma base de capital de longo prazo considerável, experiência na estruturação de transações orientadas por tecnologia e técnicas de gestão flexíveis e comprovadas que impulsionam o crescimento sustentável. A Vista acredita que o poder transformador da tecnologia é a chave para um futuro ainda melhor – um planeta mais saudável, uma economia mais inteligente, uma comunidade diversificada e inclusiva e um caminho mais amplo para a prosperidade. Mais informações estão disponíveis em vistaequitypartners.com. Siga a Vista no LinkedIn @Vista Equity Partners e no Twitter @Vista_Equity.

