Líder de negócios globais da Hisense: Dr. Lan Lin foi homenageado como Pessoa Econômica de 2022

QINGDAO, China, 5 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ — Em 4de janeiro, a China Newsweek, um dos periódicos mais conhecidos da China, divulgou sua lista de pessoas influentes de 2022. O Dr. Lan Lin, presidente do Hisense Group, foi homenageado como Pessoa Econômica de 2022 por sua contribuição para os negócios globais da Hisense. Essa lista anual, divulgada pela China Newsweek ao fim de cada ano, reconhece as pessoas que se destacaram em suas profissões e homenageia seus esforços no avanço do crescimento social e do desenvolvimento da sociedade chinesa.