Líder do setor imobiliário, proptech inGaia passa a se chamar Kenlo

SÃO PAULO, 30 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A inGaia, uma das maiores empresas de tecnologia do mercado imobiliário, passa a se chamar Kenlo, fortalecendo o objetivo de levar inovação e consolidar ainda mais a transformação digital do mercado imobiliário brasileiro. A partir de agora, a empresa unificará o seu portfólio completo, que oferece serviços e produtos com a proposta de integrar experiência digital, inteligência de dados, marketplace, garantias e seguros para as imobiliárias locais.

Em 2021, o ecossistema de clientes e parceiros da Kenlo transacionou R$41 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) e R$2.8 bilhões em Valor Geral de Locação (VGL). A empresa também registrou crescimento de 38% no faturamento, com perspectiva de crescer 50% em 2022.

A Kenlo surgiu no início dos anos 2000 com o nome inGaia, e como provedora de serviços online imobiliário. Em 2007, a empresa inovou no desenvolvimento de um software de gestão de dados (SaaS), o que proporcionou um crescimento significativo.

"Agora com um novo conceito e sempre à frente das tendências do mercado imobiliário, inGaia e Kenlo se solidificaram em uma única marca. Com isso, buscamos constantemente novas oportunidades de negócios de forma dinâmica e eficaz, enfatizando o papel central do corretor de imóveis para o crescimento do setor", afirma Mickael Israel Malka, presidente da Kenlo. "Mais do que digitalizar, queremos impulsionar uma verdadeira transformação digital do setor imobiliário, fazendo isso com o corretor de imóveis no foco", ressalta Nicolas Andrade, Gerente de Marketing da Kenlo.

Nos últimos anos, a Kenlo se tornou o maior banco de dados de propriedade e leads do mercado, com mais de 5.8 milhões de imóveis ativos e 40 milhões de pageviews por mês, além de ser o maior ecossistema B2B de imobiliárias e administradoras com um dos maiores públicos de B2C.

"Nosso propósito é empoderar as imobiliárias locais, fortalecendo sua presença e protagonismo, por meio da transformação digital, que garante mais agilidade, personalização e, consequentemente, maior rentabilidade para nossos clientes e parceiros. Além disso, conseguimos garantir uma maior fluidez no mercado, atuando a favor das pequenas e médias imobiliárias", comenta José Eduardo Andrade Junior, CEO da Kenlo.

Por meio de seus parceiros, a proptech está presente em 850 cidades dos 26 estados brasileiros, tendo 25% de market share no mercado de provedores de tecnologia para comércio e locação de imóveis usados no País, conectando 55 mil usuários e mais de 11 mil clientes (imobiliárias, administradores e corretores autônomos).

