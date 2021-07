Líder do Texas Cardiac Arrhythmia Institute participa de estudo clínico da primeira tecnologia de inteligência artificial do mundo para procedimentos complexos de arritmia cardíaca

AUSTIN, Texas, 23 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- O líder do Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) do St. David's Medical Center liderou recentemente um estudo clínico para avaliar a primeira plataforma de inteligência artificial (IA) orientada por dados do mundo para procedimentos de eletrofisiologia (EF) cardíaca. Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., eletrofisiologista cardíaco e diretor médico executivo do TCAI, realizou o primeiro teste em seres humanos na Europa.

A tecnologia da plataforma de EF da NeuTrace foi desenvolvida para guiar com maior precisão os eletrofisiologistas durante os procedimentos complexos de EF cardíaca a fim de aumentar a segurança e reduzir os tempos de procedimento.

"Esta plataforma de EF inovadora e pioneira orientada por IA nos permite aprimorar a ablação, fornecendo métricas avançadas e dados abrangentes do paciente em tempo real para uma entrega mais precisa durante procedimentos complexos de ablação", afirmou o Dr. Natale. "A tecnologia de mapeamento cardíaco orientada por IA foi desenvolvida para oferecer uma opção muito mais segura para os pacientes e garantir os melhores resultados possíveis."

A plataforma de EF é construída em um "bioma de dados" subjacente e utiliza a IA para oferecer a qualidade de sinal da mais alta fidelidade, métricas avançadas, visualizações aprimoradas e dados abrangentes do paciente, incluindo sinais elétricos e navegação 3D em tempo real, para uma visão mais precisa das características subjacentes do coração durante todos os procedimentos de EF. O recurso de mapeamento é um dos vários "aplicativos" da plataforma de EF e foi desenvolvido para oferecer uma abordagem mais personalizada e precisa ao mapeamento e à ablação, com o objetivo de aumentar a precisão e melhorar os resultados dos pacientes desde o diagnóstico até a ablação e muito mais.

A plataforma de EF visa auxiliar no tratamento de mais de 2,7 milhões de pacientes com fibrilação atrial nos EUA, além daqueles que dependem de procedimentos de ablação. No momento, a tecnologia está sendo preparada para ser apresentada junto à FDA para autorização de comercialização.

