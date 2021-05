Líder do Texas Cardiac Arrhythmia Institute participa de estudo clínico de cateter que pode reduzir o risco de complicações durante ablação cardíaca

AUSTIN, Texas, 26 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- O líder do Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) do St. David's Medical Center participou de um estudo clínico para avaliar a segurança e eficácia de um novo cateter de esferas de lattice desenvolvido para otimizar a eficiência e eficácia dos procedimentos em uma ampla gama de arritmias cardíacas. Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., eletrofisiologista cardíaco e diretor médico executivo do TCAI, participou recentemente dos primeiros testes em seres humanos desse cateter na Europa.

"Essa nova tecnologia transformadora permite um processo mais rápido e preciso da forma como oferecemos energia durante procedimentos complexos de ablação", disse o Dr. Natale. "O tratamento oferece uma opção mais segura para os pacientes, uma vez que poderá impedir danos colaterais aos tecidos adjacentes para garantir os melhores resultados possíveis."

O novo cateter expansível específico para o coração é utilizado para oferecer ablação de campo pulsado focal (PFA) e/ou ablação por radiofrequência (RFA). A PFA oferece campo elétrico pulsado, uma modalidade de energia não térmica para ablação de tecidos cardíacos por meio de um processo conhecido como eletroporação irreversível (IRE), enquanto a RFA realiza ablação térmica de tecidos usando radiofrequência.

O cateter de ablação tem uma esfera de lattice expansível em sua ponta, o que permite que os médicos criem mapas de alta resolução e realizem um procedimento de ablação controlado e personalizado utilizando PFA ou RFA. Além disso, o sistema de mapeamento é integrado ao dispositivo e permite a rápida criação de mapas eletroanatômicos detalhados, proporcionando maior precisão e melhorando os resultados do paciente.

Espera-se que essa tecnologia esteja disponível para pacientes do TCAI no próximo ano.

Contato para a imprensa:

Stacy Slayden

Elizabeth Christian Relações Públicas

[email protected]

254.592.2767 celular

FONTE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center

Related Links

https://tcainstitute.com



SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center