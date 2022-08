Líder em Cannabis medicinal Khiron abre a primeira Clínica Zerenia™ do Brasil

Crescimento global contínuo da Clínica modelo

ZereniaTM da Khiron com foco em pacientes, formação de médicos e inovação

A nova clínica fica no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro , cidade com mais de 12 milhões de pessoas

A expansão para o Brasil segue o modelo comprovado e único de aquisição e retenção de pacientes da Khiron

Quarenta por cento dos agendamentos de consultas de pacientes na Zerenia™ da Colômbia e 95% das consultas de pacientes na Zerenia™ do Reino Unido resultam em uma prescrição de cannabis medicinal

Quarenta por cento dos agendamentos de consultas de pacientes na Zerenia™ da Colômbia e 95% das consultas de pacientes na Zerenia™ do Reino Unido resultam em uma prescrição de cannabis medicinal

Na fase inicial da clínica de cerca de 650 metros quadrados, a primeira Clínica Zerenia™ do Brasil terá capacidade total de aproximadamente 23 mil consultas de pacientes por ano

, a primeira Clínica Zerenia™ do Brasil terá capacidade total de aproximadamente mil consultas de pacientes por ano Sob a liderança do Dr. Eduardo Faveret como diretor médico, a clínica abrirá com mais de 13 médicos nos modelos presenciais e de telemedicina

Sob a liderança do Dr. Eduardo Faveret como diretor médico, a clínica abrirá com mais de 13 médicos nos modelos presenciais e de telemedicina

O Brasil é o mercado com maior demanda na América Latina, com mais de 210 milhões de pessoas

TORONTO, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" ou a "Empresa") (TSXV: KHRN) (OTCQX: KHRNF) (Frankfurt: A2JMZC), líder global em cannabis medicinal em toda a América Latina e Europa, tem o prazer de anunciar a abertura no Rio de Janeiro da primeira clínica Zerenia™ do Brasil. A clínica está localizada na Rua Vinícius de Moraes, 201, em Ipanema, com uma capacidade inicial de 23 mil consultas de pacientes por ano. A clínica Zerenia™ Rio da Khiron será a primeira desse tipo no Brasil.

A clínica Zerenia™ Rio oferece consultas pessoais e serviços de telemedicina, conectando pacientes com especialistas médicos treinados em prescrição ética, segura e responsável de medicamentos à base de canabioides. Esses medicamentos se concentram no tratamento abrangente de patologias como dor crônica, patologias neurológicas, cuidados paliativos, reumatologia, psiquiatria, geriatria, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, otorrinolaringologia e dermatologia.

A Khiron está bem posicionada para expandir as clínicas Zerenia™ no Brasil após sua introdução bem-sucedida, em julho de 2021, da CBD, marca medicinal da Khiron. O Dr. Eduardo Faveret, líder de pensamento e inovador em cannabis medicinal, foi nomeado diretor médico e dirigirá a clínica. O Dr. Faveret e a clínica Zerenia™ Rio serão apoiados pelas alianças estratégicas da Khiron com associações médicas e de pacientes, incluindo a CANNAB em Salvador, na Bahia, e principais distribuidores de medicamentos, como a TAIMIN, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

"O Brasil continua a apresentar um crescimento exponencial na prescrição médica e na demanda por produtos de cannabis medicinal por pacientes. A ZereniaTM Rio, está posicionada como pioneira abrangente e humanizada em serviços de saúde e prevenção para melhorar a qualidade de vida das famílias brasileiras," comentou o Dr. Eduardo Faveret, diretor médico da clínica Zerenia™ Rio. Ele continuou: "Reunimos uma equipe médica multidisciplinar que abrange diversas especialidades e tratamentos de cannabis medicinal, o que torna nossa clínica Zerenia™ Rio única no Brasil."

No outono, espera-se que a Khiron lance outros produtos de cannabis medicinal THC no país, o que complementará seu atual portfólio global.

Alvaro Torres, CEO e diretor da Khiron Life Sciences, disse: "A Khiron desenvolveu um modelo único, bem-sucedido e sustentável com a implementação da Zerenia™ na Colômbia, Peru e no Reino Unido. O Brasil é o mercado de maior demanda na América Latina, com mais de 210 milhões de pessoas, e acreditamos que nosso modelo ZereniaTM replicará o sucesso que vivenciamos em todo o mundo. Atendemos a mais de 25 mil pacientes individuais em todo o mundo por meio de nosso modelo, com altas taxas de aquisição e retenção de pacientes pelos colegas médicos. Temos uma equipe fantástica no Brasil composta por médicos, profissionais de enfermagem, defensores de pacientes e funcionários administrativos em nossa clínica Zerenia™ Rio, que elevará nosso modelo do paciente em primeiro lugar a novos níveis. A clínica ZereniaTM Rio da Khiron no Brasil também nos permitirá continuar a gerar mais informações baseadas em pacientes sobre os benefícios farmacoeconômicos de nossos produtos de cannabis medicinal da marca Khiron e, por meio desses dados, a Khiron poderá oferecer benefícios de seguro para os pacientes, como fizemos na Colômbia."

Sobre a Khiron Life Sciences Corp.

A Khiron é uma empresa internacional líder, verticalmente integrada, de cannabis medicinal com operações principais na América Latina e Europa. Aproveitando clínicas de saúde médica e plataformas de telemedicina proprietárias, a Khiron combina uma abordagem orientada para o paciente, programas de formação médica, expertise científica, de inovação de produtos e de operações de cannabis para impulsionar prescrições e lealdade de marca com pacientes em todo o mundo. A empresa tem presença de vendas na Colômbia, Peru, Alemanha, Reino Unido e Brasil, e está posicionada para iniciar as vendas no México. A empresa é liderada pelo cofundador e CEO, Alvaro Torres, juntamente com uma equipe executiva e Conselho Administrativo experientes e diversificados.

Acesse Khiron on-line em https://investors.khiron.ca.

Linkedin https://www.linkedin.com/company/khiron-life-sciences-corp/

