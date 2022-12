Líder global em higiene e saúde apresenta resultados de iniciativas sustentáveis

Com redução das emissões na logística e menos embalagens plásticas geradas, a Essity estende a premissa de bem-estar às iniciativas ambientais

SÃO PAULO, 8 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Segunda colocada no Anuário de Sustentabilidade 2022 da S&P Global na categoria Produtos para o Lar e uma das 150 empresas mais sustentáveis do mundo, de acordo com o mesmo ranking, a Essity, líder mundial em higiene e saúde, se destaca pelas iniciativas ambientais no mercado nacional que já alcançam resultados expressivos.

Com ajustes nos modais logísticos, duas importantes iniciativas são responsáveis pela contribuição da empresa na redução de emissões. A distribuição de produtos por meio de cabotagem, fez com que a empresa deixasse de gerar 16 ton de CO², assim como a otimização logística por meio de caminhões elétricos. Ambas as mudanças, garantem à empresa maior eficiência e responsabilidade ambiental.

As metas da empresa para a geração de plástico no processo produtivo também foram superadas. Alcançamos uma redução de, aproximadamente, 30% no consumo de material plástico utilizado em nossas embalagens, por meio de novos processos de fabricação e desenvolvimento utilizados na fábrica de Jarinú, SP.

"A Essity tem sua estratégia de sustentabilidade como um dos pontos chave para alcançar os objetivos de negócio. Focada no bem-estar, na circularidade e em produzir mais consumindo menos, a companhia enxerga as metas estabelecidas como oportunidades de melhoria contínua, não apenas nos processos produtivos, mas em toda a cadeia, além de oferecer aos consumidores soluções de higiene e saúde com menor impacto ambiental até 2030", afirma a Gerente de Comunicação para a América Latina, Paulina Barragan.

Além das ações focadas no meio ambiente, a Essity também promove iniciativas de impacto social que vão desde conteúdo educacional para desmitificar pautas como a incontinência urinária e a menstruação, como também parcerias com fornecedores, distribuidores e projetos sociais, como a já tradicional Black Friday, em que parte das vendas da marca TENA é revertida em doação de produtos para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

"Todas as iniciativas da Essity, focadas em sustentabilidade, tanto no Brasil como globalmente, reforçam o compromisso da empresa com as práticas de negócios responsáveis em toda a nossa cadeia de valor. Estarmos entre as empresas mais sustentáveis do mundo reflete o trabalho diário que realizamos para cuidar das pessoas e do planeta", reforça Paulina.

Dedicada a melhorar o bem-estar por meio de seus produtos e serviços, a Essity é líder mundial em higiene e saúde. Com atuação em aproximadamente 150 países sob as marcas globais TENA® e Tork®, além de outras marcas fortes como JOBST®, Leukoplast®, Actimove®, Cutimed®, Delta-Cast® e Libresse®, possui cerca de 46 mil colaboradores e suas vendas líquidas em 2021 totalizaram aproximadamente 12 bilhões de euros. A sede da empresa fica localizada em Estocolmo, na Suécia e está listada na bolsa de valores Nasdaq Estocolmo. No Brasil, a companhia conta com 530 colaboradores, com operação local na cidade de São Paulo e uma fábrica localizada em Jarinu, no interior de São Paulo. A Essity quebra barreiras pelo bem-estar e contribui para uma sociedade saudável, sustentável e circular. Mais informações em www.essity.com

