Liderazgo del Civic: el Honda Civic es el automóvil de pasajeros de venta minorista más vendido en los Estados Unidos por sexto año consecutivo

Desde 2011 3 , el Civic es el vehículo número 1 entre los compradores de la generación de milénicos.

Honda ha vendido casi 2 millones de Civics en los Estados Unidos desde 2016, y el Civic fue el automóvil certificado de segunda mano número uno en ventas en los Estados Unidos en los últimos tres años5. Ahora, el flamante Civic 2022 lidera su segmento competitivo en valor residual6, según J.D. Power.

"Nuestro nuevo Civic de 11.a generación es el punto de referencia para la categoría de autos compactos y un éxito sin precedentes entre compradores jóvenes, primerizos y multiculturales", señaló Mike Kistemaker, vicepresidente asistente de Ventas Nacionales de Honda. "Junto con el HR-V y nuestro programa de vehículos usados certificados (CPO), Honda tiene un sólido enfoque de tres pilares para capturar a compradores jóvenes y primerizos en el futuro".

El Civic sedán 2022, el Civic Hatchback deportivo y el Civic Si sedán de alto rendimiento ofrecen una dinámica de conducción divertida, un diseño elegante, un interior galardonado, excelente eficiencia en combustible y tecnología estándar de vanguardia. Un Civic Type R totalmente nuevo y de alto rendimiento se sumará a la línea este año. Obtenga más información sobre la línea Honda Civic aquí.

Presentado en 1973, el Civic es el modelo de mayor trayectoria en la historia de Honda y es uno de los tres autos más vendidos en los Estados Unidos en las últimas cinco décadas, con más de 12 millones de unidades vendidas7.

Acerca de Honda

Honda ofrece una línea completa de vehículos ecológicos, seguros, agradables y conectados, que se venden a través de más de 1,000 concesionarios independientes de Honda de los Estados Unidos. Honda cuenta con la flota más grande de vehículos de ahorro medio de combustible y con el más bajo nivel de emisión de CO2 entre los fabricantes de línea completa de automóviles de los Estados Unidos, según la información más reciente de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos. La línea de automóviles Honda incluye las series de vehículos de pasajeros Civic, Insight, Accord y Clarity, además de los vehículos utilitarios deportivos HR-V, CR-V, Passport y Pilot, la camioneta Ridgeline y la minivan Odyssey. La gama de vehículos electrificados de Honda incluye el Clarity Fuel Cell y el Clarity Plug-In Hybrid, el Accord Hybrid, el CR-V Hybrid y el sedán Insight híbrido eléctrico, y en 2024, se sumará el Honda Prologue, el primer vehículo eléctrico a batería de volumen de Honda.

Honda ha estado produciendo automóviles en los Estados Unidos durante 40 años y actualmente opera 18 plantas de producción principales en Norteamérica. En 2021, más del 95 % de todos los vehículos Honda que se vendieron en los Estados Unidos fueron fabricados en Norteamérica, utilizando piezas nacionales e importadas.

Más información sobre Honda disponible en el Digital Fact Book.

