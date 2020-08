Líderes da indústria de iluminação somam forças para oferecer diretrizes de segurança para luz ultravioleta

NORTHBROOK, Illinois, 4 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Com um compromisso compartilhado pela segurança e desempenho da iluminação elétrica, a UL, uma empresa líder mundial de ciência da segurança, a Associação Americana de Iluminação (ALA, em inglês) e a Associação Nacional dos Fabricantes de Material Elétrico (NEMA, em inglês) publicaram um novo documento de posição devido ao aumento da demanda por capacidades de higienização e eliminação de germes, em face da COVID-19. O documento de posição possui duas metas: chamar a atenção para os riscos de segurança de aparelhos de luz ultravioleta e ajudar fabricantes, revendedores e consumidores a entenderem que aparelhos são seguros e em que condições eles podem ser operados seguramente.

O documento "Aparelhos Ultravioleta-C (UVC) para eliminação de germes: o que os consumidores precisam saber" proporciona um olhar mais profundo sobre aparelhos UVC eliminadores de germes disponíveis para consumidores e seu potencial de causar severos danos às pessoas e animais domésticos, bem como danos a plantas e materiais.

"Estamos todos extremamente preocupados com os impactos e a eliminação da COVID-19, e com o que pode ser feito para mitigar a difusão do vírus. Nesta atual situação global, o crescente interesse pelas propriedades saneadoras e germicidas está colocando os aparelhos UVC num foco ainda maior do que antes", disse Todd Straka, diretor global de indústria da divisão de iluminação da UL.

"Houve um alarmante aumento na disponibilização, para os consumidores, de aparelhos ultravioletas para eliminação de germes que, efetivamente, não contêm luz UVC e portam riscos muito sérios, entre eles danos permanentes aos olhos, pele e pulmões. Este é um importante assunto de segurança que urgentemente necessita ser comunicado aos consumidores e aos potenciais usuários desses aparelhos. Com a associação com a ALA e a NEMA, que também compartilham essas preocupações, visamos educar consumidores e fabricantes quanto às potenciais implicações de riscos de segurança no uso da luz UVC", Straka disse.

A radiação ultravioleta (UV) naturalmente ocorre em três tipos: UVA, UVB e UVC, todos os quais possuem certos benefícios e apresentam certos perigos. Enquanto UVC é o tipo que comprovou ter os maiores benefícios germicidas, inclusive o de matar bactérias e inativar vírus, qualquer exposição não controlada à UVC que seja suficientemente forte para matar germes é um risco para pessoas, animais domésticos e plantas.

"Produtos germicidas com UVC não controlados, usados em serviços de saúde, de fato possuem benefícios para ajudar a interromper propagação da COVID-19. Entretanto, diferentemente daqueles vendidos para consumidores, eles são usados por profissionais treinados que passaram por treinamentos de segurança apropriados e que usam equipamentos de proteção apropriados para precaverem-se contra a exposição à UVC", disse Terry K. McGowan, diretor de produção e tecnologia da Associação Americana de Iluminação.

"Como a principal associação comercial da indústria de iluminação residencial, é nosso dever promover a aplicação segura e correta de produtos de iluminação e ao mesmo tempo comunicar a nossos membros e ao público os riscos de segurança de iluminação. Ao colaborar com o documento de posição sobre a UVC com a especialista em segurança, UL, e a NEMA, a ALA quer ajudar a comunicar à indústria de iluminação a importância do desenvolvimento e comercialização de produtos que possam ser seguramente operados sem risco para a saúde humana", McGowan disse.

"Sabemos que a UVC é uma maneira comprovada de ajudar a eliminar perigosos vírus e bactérias na água, ar e superfícies. Mesmo assim, no auge da COVID-19, estamos preocupados quanto à proliferação de aparelhos de desinfecção com UVC sendo vendidos sem determinados recursos de segurança e instruções de operação incompletas", disse Karen Willis, diretora industrial de sistemas de iluminação da Associação Nacional dos Fabricantes de Material Elétrico.

"Estabelecer e manter a segurança dos aparelhos UVC é uma prioridade para a NEMA e para a indústria da iluminação em todos os setores, inclusive aplicações de consumidor, comerciais e de saúde. Temos orgulho de ser parte deste importante esforço educacional", Willis disse.

O documento de posição "Aparelhos Ultravioleta-C (UVC) para eliminação de germes: o que os consumidores devem saber", uma descrição detalhada dos produtos UVC para consumidores, uso comercial, saúde e componentes de aparelhos UVC para eliminação de germes e informações sobre sua jornada de certificação podem ser encontradas em UL.com/uvlighting.

