Líderes de equipos deportivos profesionales, ligas y sindicatos se unen para lanzar la primera 'Asamblea de deportes profesionales'

NUEVA YORK, 10 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un grupo de distinguidos ejecutivos de empresas deportivas se reunieron hoy para inaugurar una comunidad inédita, que abarca toda la industria y está impulsada por una misión, denominada la Pro Sports Assembly (Asamblea de deportes profesionales), una organización 501(c)(3) dedicada a las personas que trabajan en los deportes profesionales, que tiene por objeto lograr la paridad de oportunidades, remuneración y liderazgo entre su personal para el 2030.

Concebida para mantener a las ligas, los equipos y los sindicatos informados y comprometidos con proporcionar un futuro equitativo y rentable dentro de las organizaciones deportivas profesionales, la Pro Sports Assembly es una comunidad dirigida por sus miembros que interpela a su industria para que promueva un liderazgo diverso e inclusivo. Considera que al desarrollar la sensibilidad cultural y de género, así como al establecer las mejores prácticas de administración, mentores y aliados, las entidades deportivas profesionales pueden impulsar la innovación, mejorar el rendimiento financiero, captar nuevos mercados y aumentar la fidelización a la marca. La Pro Sports Assembly es dinámica en su visión y postura para crear el futuro de su industria a través del poder de los deportes profesionales, o #PowerofProSports.

"Estamos unidos en el plan de juego y ofrecemos diversidad en el consejo", dijo Shareef Abdur-Rahim, presidente de la Liga G de la NBA y miembro fundador del consejo asesor de la Pro Sports Assembly. "Organizamos nuestros consejos fundadores para representar la diversidad que nuestra industria en general necesita ver. Para avanzar realmente de forma colectiva, necesitamos aplicar una perspectiva de equidad en el liderazgo".

"Es importante que identifiquemos y desarrollemos la próxima generación de los mejores talentos de nuestra industria", dijo Alex Chang, director general de marketing de los San Francisco 49ers y miembro fundador del consejo de administración de la Pro Sports Assembly. "Esto requiere desmontar las tradiciones, las normas y los prejuicios que existen en la actualidad, y sustituirlos con procesos nuevos y perfeccionados que ayuden a orientar las decisiones que afectan al futuro del deporte profesional y a las trayectorias profesionales de sus empleados".

"Por cada cinco atletas que se ven en el campo de juego, hay 95 personas tras bastidores que dan vida a ese juego", dijo Laura Dixon, directora de relaciones externas de Spurs Sports & Entertainment, y miembro fundador del consejo de administración de la Pro Sports Assembly. "La gente que trabaja para los equipos deportivos profesionales, las ligas y los sindicatos tiene ahora un lugar donde conectarse y colaborar en los temas críticos que enfrenta nuestra industria. Cuanto mayor sea nuestra membresía, más impacto podemos tener en nuestro cometido de promover un liderazgo diverso, productivo e inclusivo. El poder de los deportes profesionales está realmente en manos de su gente".

Vea a continuación una lista completa de los miembros fundadores del consejo de administración de la Pro Sports Assembly (en orden alfabético):

MIEMBROS DE LA JUNTA ASESORA

Andy Loughnane - presidente, Austin FC

Cynt Marshall - CEO, Dallas Mavericks

Ese Ighedosa - presidenta, House of Athlete

Hugh Weber - presidente, Harris Blitzer Sports & Entertainment

Jessica Berman – comisionada adjunta, National Lacrosse League

Kenneth Shropshire - CEO, Global Sport Institute, Arizona State University

Kyle Bunch – vicepresidente / director gerente, Global Sports Venture Studios

Len Perna - CEO, Turnkey Search

Michele Roberts – directora ejecutiva, National Basketball Players Association

Shareef Abdur-Rahim - presidente, NBA G-League

Shelley Zalis - CEO, The Female Quotient

Theresa Tran - fundadora, The Offense

Tom Glick - presidente, Tepper Sports & Entertainment

Xavier Gutierrez - CEO, Arizona Coyotes

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Alex Chang – director general de marketing, San Francisco 49ers

Alison Roscoe - vicepresidenta, colaboraciones, Austin FC

Ann Seeney – vicepresidenta, recursos humanos, St. Louis Cardinals

Antony Bonavita – vicepresidente ejecutivo, operaciones de local, Cleveland Cavaliers

Brandon James – vicepresidente de administración de baloncesto / consejero general adjunto, Spurs Sports & Entertainment

Brittanie Boyd - vicepresidenta, colaboraciones empresariales, Harris Blitzer Sports & Entertainment

Cassandra Carr - inversionista, Spurs Sports & Entertainment

Dan Gladstone – vicepresidente sénior, THINK450 / National Basketball Players Association

Dionna Widder – directora general de ingresos, Houston Dynamo / Houston Dash

Keisha Wyatt - directora de marketing, Dallas Mavericks

Laura Dixon – directora de relaciones externas, Spurs Sports & Entertainment

Molly Wurdack-Folt - vicepresidenta, colaboraciones, Detroit Tigers / Detroit Red Wings

Oracio Galindo – director de experiencia del empleado, Los Angeles Rams

Raquel "Rocky" Egusquiza – directora ejecutiva, Miami Marlins Foundation

En su primer año, la Pro Sports Assembly formalizará su red de miembros y proporcionará desarrollo profesional, además de celebrar foros virtuales, talleres y debates. También encargará investigaciones, compartirá herramientas y desarrollará análisis en torno a los indicadores clave del deporte profesional, que se distribuirán entre los miembros como punto de referencia y guía para garantizar un funcionamiento más justo del lugar de trabajo.

Para obtener más información, visite: www.prosportsassembly.org (sitio web), @prosportsassembly (Instagram), @theproassembly (Twitter), https://www.linkedin.com/company/prosportsassembly (LinkedIn).

