Líderes de la comunidad hacen un llamado al gobernador Newsom para que apoye los derechos de voto de los trabajadores agrícolas en homenaje al legado de César Chávez

VALLE DE SAN FERNANDO, California, 25 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Alcohol Justice anuncia que el Comité Conmemorativo de César E. Chávez (CCCC) del Valle de San Fernando celebrará su 29.ª Caravana Anual César Chávez por la Justicia.

Para honrar el legado de César Chávez, el Comité le pedirá al gobernador Newsom que apoye un proyecto de ley estatal que moderniza los procedimientos de voto de los trabajadores agrícolas para determinar si quieren estar representados por un sindicato. Alex Padilla, senador de los Estados Unidos, comentó que "la Ley de Elección del Votante para Relaciones Laborales Agrícolas modernizaría el proceso y ampliaría la accesibilidad al voto para los trabajadores agrícolas en California".

Bajo la legislación vigente, las votaciones se llevan a cabo en el lugar de trabajo, que suelen ser los terrenos propiedad de los hacendados. Esto deja al trabajador expuesto a la intimidación por parte del empleador. El nuevo procedimiento de votación permitirá a los trabajadores agrícolas entregar las boletas por correo o llevarlas a la oficina de la junta de relaciones laborales agrícolas. El año pasado, se aprobó un proyecto de ley que contenía los nuevos procedimientos de votación propuestos en la Asamblea y en el Senado del estado, pero el gobernador Newsom lo vetó. En respuesta a la acción del gobernador, Teresa Romero, presidenta de United Farm Workers declaró: "¿Por qué fue bueno el proceso de votación en ausencia para el gobernador cuando confió en este para derrotar la revocatoria, pero no es bueno para los trabajadores agrícolas?".

Qué: 29.a conferencia de prensa anual de la Caravana César Chávez por la Justicia Cuándo: domingo 27 de marzo de 2022 a las 9:30 a. m. Dónde: 10919 Sepulveda Blvd. en Mission Hills, California 91345, en el estacionamiento de la oficina postal.

Inmediatamente después de la conferencia, una caravana de miembros de la comunidad marchará por Mission Hills, San Fernando, Pacoima y Arleta.

¿Quién?

Celeste Rodríguez, concejala de la ciudad de San Fernando

Rudy Ortega, presidente tribal de Fernandeño Tataviam de Mission Indians

Ricardo Mireles, director ejecutivo de Academia Avance Charter Schoo

Maria Hernandez, trabajadora doméstica de CHIRLA

Tony Cardenas, representante del Distrito 29

Monica Rodriguez, concejala del Distrito 7

Comité Conmemorativo de César E. Chávez

Pueblo y Salud, Inc

Alcohol Justice

CHIRLA

KROJ Radio Ollin 101.5

Ciudad de San Fernando

Comision Femenil-SFV

El Comité Conmemorativo de César Chávez del Valle de San Fernando fue organizado en 1993 por activistas comunitarios del Valle de San Fernando, preocupados por que no se olvidara el trabajo de Chávez por la justicia para los trabajadores. Durante 29 años, el CCCC ha organizado diferentes eventos para conmemorar el legado del activista, como la Cesar Chavez March For Justice, la Cesar Chavez Warrior for Justice Dinner, la Cesar Chavez Inspiriational Youth Conference y el Cesar Chavez Poster Contest.

El Comité también aboga por políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los trabajadores: reforma migratoria, salarios justos, atención médica de calidad como derecho humano y un lugar de trabajo seguro libre de productos químicos peligrosos. César dedicó su vida a ayudar a los demás, y hoy su ejemplo sigue inspirando a millones de personas a trabajar por un mundo mejor y más justo.

