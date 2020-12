Líderes de la salud, defensores del paciente, gobernadores, estados y estrellas promueven el uso de mascarillas y la afiliación a un plan de cobertura como parte de la campaña mediática del Get Covered America Day este 10 de diciembre

SACRAMENTO, California, 9 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La coalición nacional Get Covered 2021 celebrará un evento mediático como adelanto del Get Covered America Day, un día de sensibilización y acciones virtuales para instar a las personas a no bajar la guardia y usar mascarilla, compartir el sitio web de GetCovered2021.org en sus redes sociales y animar a ciudadanos de todo el país a revisar sus opciones y afiliarse a un plan de cobertura médica.

El evento está previsto en un contexto en que se anticipa que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos aprobará una vacuna para la COVID-19 a mediados de diciembre mientras la pandemia del coronavirus se está disparando en todo el país, lo que nos exige prestar más atención a nuestras acciones personales para evitar la propagación del virus. Además, 16 millones de personas en todo el país carecen de un seguro médico a pesar de calificar para recibir ayuda financiera que, en promedio, reduce su prima mensual en 85 % a 128 dólares por mes. Millones podrían pagar aún menos.

Entre las personas que no están aseguradas, se calcula que más de 525,000 han tenido COVID, 88,000 tienen cáncer y 1.7 millones tienen diabetes. En los estados en los que se aplica HealthCare.gov, los usuarios deben afiliarse a un plan de cobertura antes del 15 de diciembre. Las fechas límite varían de un estado a otro. Puede consultar toda la información en GetCovered2021.org.

Get Covered 2021 reúne a las organizaciones más importantes de la salud y defensa del paciente como American Public Health Association, American Heart Association, American Medical Association, American Hospital Association, American Cancer Society, Mental Health America, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), la Federación Estadounidense de Maestros (AFT), National Association of Community Health Centers, entre otras, junto con 15 estados, el distrito de Columbia y Get Covered America.

La coalición incluye también a numerosos embajadores, entre los que se incluyen famosos y deportistas como Odell Beckham Jr., Beth Behrs, Tanner Buchanan, Caron Butler, Shilique Calhoun, Charlie Carver, Max Carver, Freddy Galvins, Adrian Gonzalez, Mark Hamill, Ken Jeong, MD, George Lopez, Danielle Macdonald, Angel McCoughtry, Alyssa Milano, Bill Pullman, CC Sabathia, Sarah Silverman, George Takei y Bradley Whitford. La lista de miembros de la coalición se encuentra disponible en GetCovered2021.org.

OMS: Líderes de la salud y defensores del paciente, funcionarios electos, embajadores de Get Covered, copresidentes de Get Covered 2021

Josh Peck , de Get America Covered

, de Get America Covered Peter V. Lee , de Covered California

, de Covered California Carrie Banahan , del Gabinete para los Servicios de Salud y de la Familia de Kentucky

CUÁNDO: Miércoles, 9 de diciembre de 2020 11:00 a. m. EST, 8:00 a. m. PST.

Regístrese para participar en el evento aquí: https://register.gotowebinar.com/register/8928529609173062415

