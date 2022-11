Líderes educacionais e empresariais da América Latina e do Caribe pedem esforços conjuntos para aumentar número de talentos digitais

No primeiro LAC ICT Talent Summit, organizado conjuntamente pela Huawei, UNESCO e EFE, líderes pediram esforços conjuntos dos setores público e privado e da academia para investirem no desenvolvimento de talentos digitais

CIDADE DO MÉXICO, 24 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Líderes do setor digital, instituições de ensino e formuladores de políticas públicas pediram, nesta quinta-feira, 24, esforços conjuntos para aumentar a quantidade de talentos digitais na América Latina e no Caribe após a pandemia de Covid-19, durante o primeiro LAC ICT Talent Summit, organizado em conjunto pela Huawei, líder global de infraestrutura digital, UNESCO e agência de notícias EFE com o apoio da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM).

A falta de conectividade e a escassez de pessoas bem preparadas para trabalhar no setor de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são dois dos desafios na região.

"Nosso trabalho na América Latina e no Caribe, para a América Latina e o Caribe, consiste em apoiar a implantação de redes de conexão, fornecer tecnologias de ponta e ecologicamente corretas, e também colocar nossos conhecimentos e habilidades a serviço das comunidades para treinar talentos digitais e preencher as lacunas", disse Michael Xue, vice-presidente da Huawei América Latina e Caribe.

Durante a discussão, os convidados abordaram temas como a aceleração da transformação digital, o mercado de trabalho para os profissionais de TIC e os desafios que os países enfrentam para atender à demanda por pessoal qualificado e habilidades digitais.

Os resultados da pesquisa da consultoria internacional IDC mostraram que a América Latina e o Caribe devem ter uma demanda adicional de 2,5 milhões de profissionais de TIC até 2026, em comparação com a quantidade atual de 6,3 milhões.

Claudia Uribe, diretora do Escritório Regional de Educação para a América Latina e Caribe da UNESCO (OREALC), falou sobre os desafios em preencher as lacunas de talentos. "A pandemia de Covid-19 deixou clara a necessidade urgente de fechar a lacuna digital e disponibilizar conteúdo digital, tecnologia e conectividade para todos", afirmou.

Arun Sundararajan, professor de empreendedorismo da Leonard N. Stern Business School, da Universidade de Nova York, disse que as tecnologias digitais devem transformar o trabalho nas próximas décadas, levando a mudanças radicais na demanda por talentos. "Dois imperativos da política educacional serão fundamentais", disse ele. "Precisamos criar 'andaimes' para que os talentos cheguem ao mercado global, criando maneiras que permitam que estudantes de diferentes níveis de habilidade tenham acesso a oportunidades", declarou.

"Também precisamos de sistemas educacionais que se concentrem na transição de ocupação para os trabalhadores que serão substituídos pela automação. O foco global do século 20 estava na faculdade no início de carreira, a necessidade de foco no século 21 está na transição no meio da carreira", acrescentou.

Os participantes da conferência, que reuniu cerca de 100 especialistas e 150 estudantes da América Latina e do Caribe, também discutiram fórmulas para aprimorar a ação de cada parte do ecossistema digital, somando esforços individuais em direção a um mesmo objetivo.

A Huawei lançou uma série de iniciativas de talento na América Latina e no Caribe, ajudando a treinar 50 mil talentos nos últimos anos. Em 2014, a empresa lançou o programa de intercâmbio global Seeds for the Future, que desde então já ofereceu cerca de 1.800 bolsas de estudo para estudantes receberem treinamento intensivo e visitarem a sede da empresa em Shenzhen, no sul da China. Também fez parceria com cerca de 400 universidades da região que oferecem capacitação por meio do programa Huawei ICT Academy. Muitos estudantes também participaram da Huawei Global ICT Competition e da Developer's Competition.

No Brasil, a Huawei lançou junto de seus parceiros a plataforma ICT Job Fair, com mais de 700 alunos matriculados. Até o final de 2021, o programa de formação de talentos Nem Nem tem cooperado com sete grandes instituições relacionadas com TIC no Brasil, incluindo IFAM, IFCE, IFES, IFPE, IFPI, SENAI e UNISUAM. Atualmente, 100 alunos concluíram o curso de formação e 158 alunos estão sendo formados. Quatro laboratórios de treinamento adicionais foram lançados em 2022.

"Hoje, com a nova geração de tecnologia móvel no país, o 5G, o Brasil precisa trabalhar para combater a falta de mão de obra qualificada no setor de TIC. Para não ficarmos para trás em relação ao resto do mundo, precisamos de talentos que trabalharão para desenvolver a transformação digital no País", comenta Atilio Rulli, Vice Presidente de Relações Públicas da Huawei LATAM.

"Como uma empresa líder em tecnologia, estamos orgulhosos de nossa contribuição para reduzir as lacunas digitais em diferentes países. A falta de pessoas de TIC bem preparadas é uma urgência que precisamos enfrentar junto com universidades e governos, trabalhando mais e de forma coordenada", disse Zhou Danjin, presidente da Huawei América Latina.

O LAC ICT Talent Summit, organizado conjuntamente pela Huawei, OREALC e EFE, tem como objetivo ser uma plataforma multilateral para impulsionar esforços conjuntos na América Latina e no Caribe e aumentar a quantidade regional de talentos digitais em resposta à demanda criada pela transformação digital cada vez mais rápida.

