Líderes hispanos se reunirán en las Naciones Unidas en ocasión de la primera Cumbre del Liderazgo Hispano

NUEVA YORK, 9 de noviembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- We Are All Human, la organización global sin fines de lucro que se dedica a defender nuestra humanidad común anunció hoy que será anfitriona de su primera Cumbre del Liderazgo Hispano (Hispanic Leadership Summit) el 10 de diciembre de 2018 en la sede central de las Naciones Unidas, en Nueva York.

La Cumbre del Liderazgo Hispano explorará las formas de unificar mejor a las comunidades hispanas y latinas de Estados Unidos.

"Era imperativo que utilizáramos la misión de nuestra organización para unificar a esta comunidad y crear mayor conciencia de su vitalidad y futuro, particularmente en un momento cuando la retórica negativa sobre los inmigrantes a Estados Unidos, particularmente los provenientes de Centroamérica y Sudamérica, corre el riesgo de enajenar a los hispanos y latinos de Estados Unidos, quienes representan $1.7 billones del poder adquisitivo del país Estados Unidos", declaró Claudia Romo Edelman, fundadora de la Fundación We Are All Human.

La cumbre es un evento no partidista que se propone profundizar más allá de las perspectivas y los intereses sectoriales de las elecciones de mitad de mandato de noviembre para analizar y reflexionar sobre aquello que une a las numerosas comunidades hispanas y latinas de Estados Unidos y lo que debe hacerse para asegurar que se entienda su importancia para el futuro de la nación.

Los siguientes líderes hispanos y latinos acompañarán a Romo Edelman en calidad de coanfitriones de la cumbre:

Sol Trujillo , cofundador y copresidente del Colectivo Donante Latino (Latino Donor Collaborative, LDC), una organización sin fines de lucro que se dedica a replantear y promover la percepción pública sobre los hispanos y los latinos en la sociedad estadounidense. Él también ejerció de director ejecutivo de U.S. West, Orange SA y Telstra, Australia .

, cofundador y copresidente del Colectivo Donante Latino (Latino Donor Collaborative, LDC), una organización sin fines de lucro que se dedica a replantear y promover la percepción pública sobre los hispanos y los latinos en la sociedad estadounidense. Él también ejerció de director ejecutivo de U.S. West, Orange SA y Telstra, . Henry Cisneros , también cofundador y copresidente de LDC, exsecretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, y exalcalde de San Antonio, Texas .

, también cofundador y copresidente de LDC, exsecretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, y exalcalde de . Patricia Menéndez-Cambó, vicepresidenta de Greenberg Traurig, el estudio jurídico internacional con sede en Miami .

. Cid Wilson, presidente y director ejecutivo de la Asociación Hispana para la Responsabilidad Corporativa (Hispanic Association for Corporate Responsibility), que promueve la inclusión de los hispanos en el mundo corporativo estadounidense.

Romo Edelman también destacó los recientes hallazgos del "Estudio del Sentimiento Hispano" ("Hispanic Sentiment Study") de We Are All Human, realizado por Zeno Group. El estudio reafirma la importancia de convocar a los líderes de las comunidades hispanas y latinas para explorar el futuro de una fuerza económica que representa $2.3 billones del PIB anual estadounidense, cuando los hispanos y latinos abren más nuevas empresas, alcanzan mayores niveles educativos y llegan a convertirse en altos directivos de empresas Fortune 500 en mayores proporciones.

"Me siento optimista de que los ciudadanos de todos los sectores sociales continuarán reconociendo el valor de la comunidad hispana de Estados Unidos", expresó Romo Edelman, "pero como ha demostrado el trabajo de nuestra organización, se necesita trabajar mucho para deshacer las percepciones erróneas y para unificar a esta comunidad de 55 millones que es tan importante para el futuro de Estados Unidos".

"Es hora de que las percepciones se pongan al día con los muchos aportes significativos que estamos haciendo a este país", señaló Menéndez-Cambó, de Greenberg Traurig. "Se necesita con urgencia que la comunidad hispana unifique sus fortalezas y esfuerzos para liberar su potencial".

Los patrocinadores de la cumbre son Greenberg Traurig, Ulta Beauty, Dairy Management, Inc., HARMAN, Aflac, The Alumni Society, Chevron, Cultura Colectiva, Hispanic Executive, Western Union y Zeno Group (todavía hay oportunidades de patrocinio).

Esta cumbre se realiza en coordinación con la Cumbre del Impacto Latino (Latino Impact Summit), que se celebrará el 11 y 12 de diciembre de 2018.

Acerca de We Are All Human

We Are All Human es una fundación que se dedica a promover el programa de la igualdad, la diversidad y la inclusión. Su misión es unificar a todas las personas y crear canales de acceso que no dejen a nadie rezagado. La fundación se centra en la investigación, la defensa y la difusión, el desarrollo de capacidad y la formación de alianzas con el objetivo de combatir la discriminación, el racismo y la xenofobia al resaltar el avance que se logra cuando todas las personas actúan juntas.

El Estudio del Sentimiento Hispano recibió el apoyo de Richard Edelman, la Fundación Rick y Susan Goings, la Fundación Robert R. McCormick y Western Union.

Para más información, visite www.WeAreAllHuman.org .

CONTACTO CON LOS MEDIOS CONTACTO PARA PATROCINIOS Jen Crichton Michelle Cooprider Jen.Crichton@zenogroup.com michelle@weareallhuman.org 314-422-9305

FUENTE We Are All Human

Related Links

http://www.weareallhuman.org