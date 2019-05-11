Лидеры китайского научно-технологического сообщества стремятся углублять международное сотрудничество и устанавливать новые партнерские связи

ПЕКИН (BEIJING), 11 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- К 2018 году китайская система спутниковой навигации Beidou получила широкое распространение в транспортной отрасли, при землеустройстве, в прецизионном сельском хозяйстве и других сферах в более чем 30 странах и регионах, охватываемых инициативой «Пояс и путь». Лежащие в основе системы информационно-коммуникационные технологии обеспечивают поддержку в процессах создания наземных, подводных кабельных и магистральных сетей в 12 странах мира.

25 апреля в Пекине прошла секция Второго форума международного сотрудничества инициативы «Пояс и путь» под названием «Путь к инновациям». Как отметил журналист издания Science and Technology Daily, темой мероприятия стал поиск оптимальных моделей сотрудничества с международными партнерами и вопрос создания совместных инноваций.

Министерство науки и технологий Китайской Народной Республики активно приступило к реализации обнародованного правительством Плана действий по сотрудничеству со странами инициативы «Пояс и путь» в вопросах науки, технологий и инноваций. Министр науки и технологий Ван Чжиган (Wang Zhigang) подчеркнул, что его ведомство организовало международный обмен в научно-технической отрасли, создание совместных лабораторий, научных парков и продвижение технологического обмена. Все эти начинания уже принесли весьма плодотворные результаты.

Китай является активным участником и бенефициаром процесса научно-технического прогресса, а также инициатором масштабного продвижения инноваций и сотрудничества. Превращение «Пояса и пути» в путь к инновациям - конкретное начинание, демонстрирующее стремление Китая к открытости в вопросах науки и техники и его желание делиться инновационными достижениями с другими странами мира. Предложенная Министерством науки и технологий КНР Инициатива сотрудничества «Путь к инновациям» представляется важным шагом для настоящего продвижения совместной деятельности в вопросах научно-технических инноваций в странах «Пояса и пути».

По словам исполнительного вице-президента Китайской ассоциации науки и технологий (CAST) Хуай Цзиньпэна (Huai Jinpeng), научный и культурный обмен является основой для углубления связей между народами. Начиная с 2016 года, посредством реализации «Проекта создания платформы для сотрудничества международных научно-технических организаций стран «Пояса и пути»» и «Совместного плана по научно-техническому гуманитарному обмену между народами стран «Пояса и пути»», CAST активно продвигает практическое партнерство с национальными научно-техническими организациями стран-участниц инициативы и ЮНЕСКО. В частности, Китай и другие государства «Пояса и пути» намереваются сотрудничать в вопросах академического обмена, подготовки специалистов, взаимного признания свидетельств о инженерно-технической квалификации, учреждения совместных международных организаций и т.д.

SOURCE Science and Technology Daily