Liebe kennt keine Grenzen - Roberto Carlos und Lucky.io

Carlos sprach auf einer Pressekonferenz, die vom Online-Casino LUCKY.io in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Kinderkrebsorganisation Puttinu Cares am 11. September auf dem Fußballfeld von Puttinu Cares in Malta organisiert wurde. Der berühmte Fußballer, ein Botschafter für das Casino, war in Malta, um mehrere Merchandise-Artikel mit seiner Unterschrift zu versehen, die während der 15. Ausgabe des jährlichen dreitägigen Puttinu-Cares-Fußballmarathons, der vom 13. bis 15. September stattfand, versteigert werden sollten.