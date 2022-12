L'IESF clôture les plus importants et les plus diversifiés championnats du monde d'esports

BALI, Indonésie, 20 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La Fédération internationale d'esport (IESF) a clôturé les championnats du monde d'esports 2022 après dix jours de compétition palpitante, de programmation interactive et une cérémonie de clôture spectaculaire à Bali.

IESF 2022 World Esports Championships Medal Ceremony in Bali.

Plus de 600 athlètes représentant 105 pays ont participé aux championnats mondiaux, soit le plus grand nombre de nationalités jamais représentées dans un tournoi d'esports. La cagnotte record de 500 000 dollars a été répartie entre les vainqueurs de six jeux : CS:GO, Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang, eFootball 2023, Tekken 7 et PUBG Mobile. Le pays hôte, l'Indonésie, a remporté trois des sept compétitions, un record, et a été couronné champion du monde d'esports.

Vlad Marinescu, président de l'IESF, a remis à l'Indonésie le trophée du championnat mondial et a déclaré : « Félicitations à l'Indonésie pour son titre de championne du monde d'esports, ainsi qu'à tous nos médaillés. Nous sommes extrêmement reconnaissants à notre ville hôte, Bali, de partager les valeurs de respect, d'amitié et d'unité de l'IESF et de soutenir notre mission d'unir, de soutenir et de renforcer l'écosystème international de l'esport. La croissance de l'esport est inégalée ; ensemble, nous avons franchi des barrières et écrit l'histoire ! »

La passion de l'Indonésie pour l'esport a dynamisé chaque compétition, et les supporters enthousiastes ont acclamé tous les événements. Les près de 500 heures de compétition acharnée ont dépassé les 10 millions de vues, ont atteint plus de 3 millions de vues sur TikTok et 185,40 millions d'impressions sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. L'IESF a également fait un pas important vers la création de plus d'opportunités pour les femmes dans l'esport et a récompensé l'équipe polonaise, première championne féminine du tournoi CS:GO, lors de ces championnats du monde.

L'édition 2022 des championnats du monde d'esports a été la plus importante et la plus diversifiée géographiquement en 14 ans d'histoire. Lors de la cérémonie de clôture, Bali a officiellement remis les droits d'accueil à Iași, en Roumanie, pour les finales des championnats de 2023. Cet événement devrait réunir plus de 800 athlètes de 130 nations et mobiliser une nouvelle génération de passionnés d'esports pour poursuivre la croissance historique de la famille mondiale de l'esport.

À propos de l'IESF L'IESF est l'organisme fédérateur de l'esport mondial. Fondée en 2008 par neuf nations membres, l'IESF est composée de 130 fédérations membres réparties sur six continents. L'IESF rassemble toutes les parties prenantes de l'esport afin de créer un écosystème uni pour le développement de la pratique durable et responsable du jeu dans le monde. Les championnats du monde d'esports de l'IESF constituent le plus grand événement multisports d'esports au monde. L'IESF organise également le sommet mondial annuel de l'esport afin de soutenir le plus haut niveau de gouvernance de l'esport.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1971014/IESF_photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1971015/IESF_Logo.jpg

SOURCE International Esports Federation