Life Whisperer, le produit de fertilité reposant sur l'IA, renouvelle l'espoir des patientes de FIV au Royaume-Uni et en Europe grâce à l'obtention du marquage CE

Le produit phare de Life Whisperer utilise l'IA pour analyser des images d'embryons et aider les praticiens à identifier l'embryon susceptible d'aboutir à une grossesse. En choisissant le meilleur embryon, Life Whisperer entend réduire les délais de grossesse et améliorer les résultats pour les couples qui suivent un traitement de FIV.

Life Whisperer présentera son produit phare lors de la 36e réunion annuelle de la Société européenne de reproduction humaine et d'embryologie (ESHRE). Matthew (Tex) VerMilyea, spécialiste en fertilité mondialement réputé, représentant Ovation Fertility (États-Unis), présentera les dernières avancées de Life Whisperer en matière d'IA pour la FIV.

Dans une étude clinique internationale évaluant à l'aveugle 1 600 embryons de FIV, Life Whisperer s'est révélé 25 % plus performant que les méthodes manuelles classiques d'évaluation des embryons par des embryologistes très expérimentés. L'étude a été publiée récemment dans la prestigieuse revue Human Reproduction.

Les cliniques à travers le monde utilisant déjà l'application, la société a hâte de collaborer avec les cliniques de FIV de la région pour proposer Life Whisperer aux patientes à un faible coût, ce veut dire que plus de couples auront davantage de certitudes quant au choix des embryons et atteindront plus vite leur objectif, avec moins de cycles de FIV.

Le Dr Michelle Perugini, la fondatrice et PDG de Presagen, a déclaré : « Life Whisperer est destiné à devenir l'outil de référence mondial pour la présélection des embryons dans le cadre de la FIV, aidant la décision clinique sur le choix de l'embryon le plus viable. » La société prévoit également d'étendre sa technologie d'IA à d'autres applications du domaine de la FIV, notamment l'évaluation génétique des embryons et l'évaluation des ovocytes.

« L'approbation réglementaire au Royaume-Uni et en Europe offre de belles perspectives à Life Whisperer en vue de renforcer sa présence mondiale, et nous avons hâte de collaborer avec les cliniques et les patientes de l'ensemble de la région, avec l'appui de nos bureaux de Londres », a-t-elle ajouté.

David Ridgway, le Ministre du commerce et de l'investissement, a déclaré que la technologie innovante Life Whisperer constitue une belle évolution du secteur des technologies de la santé.

« Je félicite Presagen pour l'homologation de sa technologie au Royaume-Uni et en Europe et je suis impatient de voir l'entreprise remporter de nouveaux succès sur d'autres marchés internationaux », a-t-il déclaré.

