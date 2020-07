Life Whisperer ofrece una nueva esperanza para los pacientes de FIV en el Reino Unido y Europa

Life Whisperer mostrará su producto insigne en el 36th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). El experto en fertilidad de reconocimiento internacional Matthew (Tex) VerMilyea de Ovation Fertility (EE.UU.) presentará los últimos avances de Life Whisperer en IA para FIV.

En un estudio clínico internacional que implica la evaluación ciega de 1.600 embriones de FIV, Life Whisperer ha demostrado tener un rendimiento un 25% mejor que cualquier método manual tradicional de evaluación de embriones por embriólogos altamente experimentados. El estudio fue publicado recientemente en la prestigiosa revista Human Reproduction.

Con los médicos de todo el mundo ya utilizando la aplicación, la compañía busca trabajar con médicos de FIV en la región para ofrecer Life Whisperer a pacientes a bajo coste, lo que supondrá que más parejas pueden ganar más certeza en selección embrionaria y lograr antes el éxito, con menos ciclos de FIV.

La fundadora y consejera delegada de Presagen, la doctora Michelle Perugini dijo: "Life Whisperer está en posición de convertirse en la herramienta de pre-exploración embrionaria estándar gold global en FIV, apoyando la decisión clínica sobre qué embrión es más viable". La compañía también planea ampliar su tecnología IA a otras aplicaciones en FIV, incluyendo evaluación genética embrionaria y evaluación de oocito.

"La aprobación regulatoria en Reino Unido y Europa es una importante oportunidad para que Life Whisperer expanda su presencia global, y estamos impacientes por trabajar con los medicos y pacientes de la región, respaldados por nuestras oficinas londinenses", dijo el doctor Perugini.

El ministro de Comercio e Inversión, David Ridgway, dijo que la innovadora tecnología Life Whisperer es un emocionante desarrollo en la industria de la tecnología sanitaria.

"Felicito a Presagen por la aprobación de su tecnología en el Reino Unido y Europa, y espero ver más éxitos para la compañía en otros mercados internacionales", dijo el ministro Ridgway.

