Lifebit et Boehringer Ingelheim annoncent un partenariat pour capturer la valeur transformationnelle des données de santé

Boehringer Ingelheim s'associe à Lifebit Biotech, Ltd. pour créer une plateforme évolutive de données, d'analyse et d'infrastructure

Cette collaboration vise à recueillir des informations sur les maladies translationnelles provenant de grandes biobanques externes de soins de santé et à maximiser la valeur des données pour la découverte de médicaments et la médecine de précision

LONDRES, 1er mars 2022 /PRNewswire/ -- Boehringer Ingelheim, société biopharmaceutique de premier plan axée sur la recherche, et Lifebit Biotech, Ltd. (Lifebit), société de logiciels de médecine de précision, annoncent aujourd'hui un partenariat dans le cadre duquel Lifebit aidera Boehringer Ingelheim à créer une plateforme évolutive de données, d'analyse et d'infrastructure au sein de son environnement informatique.

« Cette plateforme jouera un rôle important dans la stratégie plus large de Boehringer Ingelheim visant à recueillir des informations sur les maladies translationnelles provenant de grandes biobanques de soins de santé externes et, en fin de compte, à accélérer le développement de médicaments innovants », a commenté le Dr Jan Nygaard Jensen, vice-président directeur et responsable mondial de la biologie computationnelle et des sciences numériques chez Boehringer Ingelheim. Les solutions et services transformationnels de Lifebit fourniront la normalisation des sources et des types de données, la conservation des données, l'identification des données et des services qui pourraient être migrés vers le cloud, et la fédération de la connectivité des données avec des tiers.

Un élément clé de ce partenariat implique la plateforme CloudOS de Lifebit - une plateforme puissante, sécurisée et de pointe utilisée par un nombre croissant d'organismes de recherche et de gouvernements dans le monde, tels que Genomics England et The Hong Kong Genome Project. L'architecture fédérée de cette plateforme apporte en toute sécurité des outils d'analyse et de calcul aux données plutôt que de déplacer des données sensibles. Cela promet de libérer la valeur transformationnelle des données biomédicales en permettant une intégration transparente avec la génomique des populations et les cohortes axées sur les maladies, de premier plan. Un autre avantage clé de CloudOS de Lifebit sera la fourniture de puissantes capacités analytiques et de connexions de biobanques mondiales pour créer un « terrain de données » sécurisé pour l'analyse et la recherche.

Cette collaboration fait suite au partenariat annoncé en 2021 sur l'utilisation de la plateforme Lifebit REAL pour accélérer la détection des dernières épidémies, y compris les maladies transfrontalières et les agents pathogènes émergents, tels que la COVID-19.

Maria Chatzou Dunford, PDG de Lifebit, a déclaré : « Nous sommes ravis de contribuer à la vision de Boehringer Ingelheim d'exploiter la puissance des biobanques externes et des données clinico-génomiques à grande échelle pour transformer la R&D. Nous sommes ravis de voir comment notre technologie et nos partenariats mondiaux avec les biobanques peuvent transformer les capacités de recherche de Boehringer Ingelheim et avoir un impact puissant sur les pipelines de développement clinique dans tous les domaines de la maladie. »

« Nous sommes continuellement à la recherche de nouvelles opportunités pour être en mesure de fournir des solutions plus rapides, meilleures et plus sûres. Par conséquent, le partenariat avec Lifebit, l'un de nos partenaires dans ce domaine, est si essentiel car les données et les technologies numériques peuvent alimenter une exploration scientifique significative, accélérer les avantages pour les patients et, en fin de compte, améliorer la santé », a ajouté Markus Schümmelfeder, responsable informatique chez Boehringer Ingelheim.

À propos de Lifebit Biotech, Ltd.

Lifebit construit des plateformes de données d'entreprise destinées à être utilisées par des organismes disposant d'ensembles de données biomédicales complexes et sensibles. La technologie fédérée brevetée de Lifebit déverrouille en toute sécurité l'accès aux données biomédicales. Qu'il s'agisse de fournir des environnements de recherche fiables pour les programmes nationaux de médecine de précision ou de permettre aux entreprises pharmaceutiques de découvrir plus rapidement de nouvelles cibles médicamenteuses, Lifebit permet à ses clients de transformer la façon dont ils exploitent les données biomédicales sensibles.

À propos de Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim développe des thérapies innovantes pour améliorer la vie des hommes et des animaux. En tant que leader du secteur biopharmaceutique axé sur la recherche, nous créons de la valeur par l'innovation dans des domaines où il existe des besoins médicaux importants encore non satisfaits. Entreprise familiale depuis sa création en 1885, Boehringer Ingelheim s'appuie sur une vision de long terme. Près de 52 000 collaborateurs travaillent dans plus de 130 pays, dans trois activités : santé humaine, santé animale et fabrication biopharmaceutique pour le compte de tiers.

Vous trouverez plus d'informations sur Boehringer Ingelheim à l'adresse www.boehringer-ingelheim.com

